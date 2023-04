Lausanne et ses environs, de la culture et des bons crûs

Non contente d’être la capitale mondiale des Jeux Olympiques, Lausanne fait également partie du “Great Wine Capitals Global Network” depuis 2018. Aucune autre ville suisse n’affiche pareil palmarès : deux «appellations protégées» à la périphérie de la ville, regroupant cinq domaines viticoles. Du sport, du vin et de la culture : bienvenue à Lausanne, une ville vivante.

©David Carlier

Depuis le centre-ville, les adeptes d’œnotourisme rejoindront la région de Lavaux en quelques minutes à peine, grâce aux transports en commun. De tout temps, Lavaux a inspiré de nombreux artistes. Ce site de valeur universelle s’est d’ailleurs vu élever au rang de patrimoine mondial de l’UNESCO. Laissez-vous surprendre par la beauté de ses vignobles en terrasses et des villages pittoresques alentour. Envie de déguster des vins locaux ? Partez à la rencontre des vignerons ou rendez-vous au Lavaux Vinorama qui invite à découvrir pas moins de 300 vins du vignoble de Lavaux et des domaines environnants.

Faites le plein de culture

©Suisse Tourisme Lorenz Richard

A Lausanne, l’offre culturelle est riche et le calendrier forcément chargé ! Assistez à une exposition d’Art Brut (d’artistes autodidactes) ou visitez la célèbre Fondation de l’Hermitage. Ce n’est pas le choix qui manque. Les passionnés de culture le savent déjà : Plateforme 10, le nouveau quartier des arts, est un incontournable. Même ceux qui consomment l’art avec modération devraient s’y rendre car Plateforme 10, comme toute la ville, se veut résolument accessible à tous. Avis aux amateurs de théâtre et de musique, pensez à planifier votre séjour culturel pour ne rien manquer. Théâtre de Vidy, Arsenic, Théâtre de Beaulieu, Opéra, concert aux Docks, faites le plein de culture !

À ne pas manquer : Le Musée Olympique

Envie de revivre les grands moments olympiques ? De vibrer avec les champions ? Le très immersif Musée Olympique est définitivement un incontournable lors d’une visite de la Capitale Olympique ! Et on n’oublie pas de se régaler après sa visite au TOM café et sa vue sur le lac à couper de souffle.

©LT Laurent Kaczor

Les bons plans

Il y a tellement de choses à voir et à faire à Lausanne, qu’il vaut mieux utiliser un pass pour visiter un maximum au meilleur tarif. Ainsi le Lausanne City Pass, un must pour ceux qui veulent explorer les incontournables de la ville et découvrir les environs.

©LT Blake production

Que voir aux alentours ?

Lausanne est une destination de choix en soi, mais elle est également le point de départ hyper stratégique pour des escapades de quelques heures ou plus. Visiter des vignobles et le château de Chillon, faire de la rando dans les Alpes… à partir de Lausanne, tout est possible ! Voici quelques suggestions pour enrichir votre Bucket List : la Maison Cailler (chocolaterie), les vues impressionnantes depuis les Rochers-de-Naye, le Chaplin’s World, seul grand musée dédié à Chaplin et, pour les plus courageux, la traversée du Peak Walk, un pont piétonnier suspendu reliant deux sommets montagneux (Glacier 3000). Lors d’un séjour à Lausanne et aux alentours, il est absolument impossible de s’ennuyer. Même un jour de pluie.

Lire aussi : Lausanne, la meilleure petite ville du monde