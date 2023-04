Lausanne, la meilleure petite ville du monde

Lausanne dégage un charme fou auquel aucun visiteur ne résiste. Lovée sur les rives scintillantes du lac Léman, en Suisse, la ville a été bâtie sur trois collines qui lui confèrent une situation unique. C’est également une cité olympique, le drapeau des JO flotte d’ailleurs partout, et une métropole à taille humaine (140 000 habitants) qui se profile comme une destination culinaire de premier plan. Et si on goûtait à l’ambiance si particulière de Lausanne ?

Pour découvrir la ville à pied, il faut de solides mollets. C’est l’effort à consentir pour découvrir Lausanne et sa vieille ville. Mais rassurez-vous, l’unique métro de Suisse et les transports en commun vous emmènent partout et notamment vers les hotspots de la ville et alentour.

© LT Laurent Kaczor

Où sortir, boire un verre, bien manger ?

A Lausanne, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les envies, pour toutes les bourses. La ville compte des centaines de restaurants au centre-ville ou au bord du lac Léman, qui invitent à découvrir de jeunes chefs émergents et des enseignes établies où savourer les spécialités régionales. Les restos cosy, les anciennes brasseries et les bars à vin sont légion. Sans oublier les nombreuses adresses branchées où les étudiants et les touristes aiment se retrouver. Dès que le soleil pointe son nez, les terrasses et les rooftops sont évidemment pris d’assaut ! La haute gastronomie n’est pas en reste, en attestent les nombreuses tables étoilées Michelin ou récompensées par le Gault & Millau. Croyez-en notre expérience, ce n’est pas à Lausanne qu’on va se serrer la ceinture !

©Christian Meixner Fotografie

L’inventeur du chocolat aux noisettes

Lors de la visite des incontournables de la ville – et ils sont nombreux -, on vous conseille quelques pauses sucrées. Lausanne joue en effet un rôle important dans l’histoire du chocolat suisse. La ville se dote de sa première chocolaterie en 1830, fondée par Charles-Amédée Kohler, l’inventeur du chocolat aux noisettes. Vous voulez en savoir plus sur le chocolat suisse ? Alors le Choco Tour est fait pour vous ! Choisissez 5 chocolatiers et repartez avec des ballotins composés de leurs meilleures créations tout en parcourant la ville. C’est le moment de vous régaler !

Métropole durable

©Suisse Tourisme Lorenz Richard

Lausanne a été élue meilleure petite ville du monde. Rien d’étonnant ! Car si la ville possède toutes les caractéristiques d’une métropole, elle reste une cité à taille humaine. Contrairement à de nombreuses grandes agglomérations, Lausanne peut se targuer de proposer à ses habitants et aux visiteurs de la verdure à profusion et… des vignobles qui produisent des vins de qualité. N’hésitez pas à visiter les terrasses ensoleillées de Lavaux (classées au patrimoine mondial de l’Unesco). Une dégustation de vin avec vue sur le lac Léman scintillant, est un moment qui restera gravé à jamais dans votre mémoire !

Les incontournables de Lausanne :

• La Cathédrale

• Le Musée Olympique

• Plateforme 10

• La balade des panoramas

• La Collection de l’Art Brut

Lire aussi : Lausanne et ses environs, de la culture et des bons crûs