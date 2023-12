Lena Situations à Bruxelles: ce qu’on sait du pop-up belge Hôtel Mahfouf

Après avoir électrisé Paris avec son Hôtel Mahfouf pris d’assaut, Lena Situations récidive. Dans la ville lumière, où elle prépare un espace éphémère inspiré des stations de ski, mais aussi à Bruxelles, où l’influenceuse française s’apprête à ouvrir un pop-up.

Un espace signé Lena Situations garanti de susciter excitation et files interminables à l’entrée, la Française aux millions de followers créant l’événement à chaque nouvelle actualité. Dont son pop-up bruxellois, donc, annoncé par surprise ce dimanche 9 décembre et déjà à l’origine d’une effervescence laissant présager une venue remarqué de l’influenceuse à Bruxelles. Où, quand, comment? Voici tout ce qu’on sait du séjour de l’Hôtel Mahfouf dans la capitale belge.



Tout schuss

À vos agendas: le pop-up bruxellois Hôtel Mahfouf se tiendra du 15 au 20 décembre prochain. Plus longtemps à attendre, donc. Et pourtant, surprise: malgré la proximité de l’arrivée de cet espace éphémère à Bruxelles, on ne sait pas encore où exactement dans la capitale il se tiendra.

Ce qu’on sait, par contre? Tout comme sa version parisienne, son thème sera « La Station de Ski ».



Au programme: une boutique où se procurer vêtements et accessoires signés Hôtel Mahfouf, mais aussi, s’il faut en croire les informations diffusées au compte-goutte sur les réseaux, un espace gourmand inspiré des restaurants d’altitude, histoire de reprendre des forces après avoir affronté les foules pour fouler le sol de l’antre bruxelloise de Lena Situations. Car il faut s’y préparer: son pop-up risque d’être pris d’assaut.



Lors de son pop-up parisien à l’été 2022, La Piscine, il fallait en effet compter plusieurs heures d’attente en extérieur, et encore, même celles-ci étaient un privilège: à moins d’être venu suffisamment tôt faire la file, il n’était plus possible de rêver à rentrer dans l’hybride de boutique et de lieu de restauration, faute de temps.

