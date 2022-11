Son mariage, son célèbre fils, son rapport à l’âge… Entretien sans filtre avec Maye Musk

Si le grand public la connaît surtout par le prisme de son entrepreneur de fils, Elon, Maye Musk (74 ans) ne manque pas de rappeler, pince-sans-rire, qu’elle s’était fait un nom dans le mannequinat avant qu’il ne devienne célèbre. Et revient sur son parcours dans une passionnante autobiographie, tout juste traduite en français.

Vous êtes devenue célèbre passée la soixantaine. Vieillir aurait donc du bon?

Maye Musk: Avec l’âge, on ose enfin dire «non». On apprend à se concentrer sur ce qui nous plaît, plutôt que de tenter de faire plaisir tout le temps à tout le monde. En ce qui me concerne, j’aime passer du temps avec ma famille et mon chien, voyager, et exercer mes activités de mannequin et de conférencière, et c’est ce que je fais. L’avantage, quand on vieillit, c’est qu’on gagne en sagesse, et qu’on arrête de s’échiner à satisfaire les autres alors même que ça nous rend malheureux.

Pour le grand public, le nom de Maye Musk évoque votre rôle de mannequin, mais vous êtes avant tout diététicienne.

L’approche moderne de la nutrition est aberrante. Les gens ont peur de manger tel ou tel aliment, mais pas de se bourrer de suppléments. J’ai toujours adoré la science, et quand mon père m’a poussée à me lancer sur le marché du travail après mon bachelier, j’ai choisi la diététique, sans réaliser à quel point ce choix allait impacter mon quotidien. J’adore manger, et je planifie minutieusement mes repas pour éviter de succomber aux tentations omniprésentes. L’alimentation n’est qu’une question de bon sens et de respect des enseignements de la science: quand on suit ça, on peut profiter pleinement de chaque repas et de chaque snack.

Dans votre autobiographie, vous avez choisi de lever le voile sur votre relation violente avec le père de vos trois enfants.

Il faut libérer la parole sur les violences conjugales. Mes frères et sœurs ont été stupéfaits d’apprendre que j’avais été prisonnière d’un mariage abusif, parce que je ne leur en avais jamais parlé. Je me sentais obligée de me taire, par loyauté envers mon ex-mari. Aujourd’hui, je réalise à quel point j’avais tort: j’aurais dû leur faire part de ma douleur, et ils auraient ainsi pu me protéger. Qu’on soit un homme ou une femme, c’est notre rôle à tous d’empêcher les hommes de faire du mal aux femmes, mais pour ça, il faut qu’elles puissent se confier.

Pourquoi avoir décidé de vous livrer de manière aussi honnête?

Les femmes ont tendance à être plus modestes que les hommes. D’ailleurs, mon agent a dû me persuader de coucher ma vie sur papier, parce que je n’avais pas l’impression qu’elle était si intéressante que ça. Je suis d’un naturel plutôt réservé et mes trois enfants ont dû me convaincre de l’importance de parler des moments difficiles que j’avais traversés. D’autres femmes ont connu des situations bien pires que la mienne (NDLR: Maye Musk a été dans une relation abusive avec le père de ses trois enfants). Mais quand je vois que mon parcours peut inspirer les personnes qui me lisent, je suis contente d’avoir écrit ce livre.

Aujourd’hui, quel est votre état d’esprit?

J’ai réalise que le bonheur n’a pas de prix. J’ai traversé une passe difficile quand j’ai quitté mon ex-mari, mais je préférais de loin être moins à l’aise financièrement que de rester misérable dans mon mariage. Mes parents ont tout perdu durant la Dépression au Canada et ils m’ont appris à vivre de manière frugale. C’est une leçon précieuse, et aujourd’hui, j’apprécie d’autant plus tous les privilèges dont je bénéficie.

En parlant de privilèges, votre fils, Elon, bénéficie d’une position de choix sur la scène internationale.

Beaucoup de pouvoir implique beaucoup de responsabilités. Nous sommes tous très fiers d’Elon, mais aucun de mes deux autres enfants ne l’envie, parce qu’il semble parfois porter tout le poids du monde, et même de l’univers sur ses épaules. Ma fille, Tosca, et mon autre fils, Kimbal, sont tous les deux également très accomplis dans leurs voies respectives. La compagnie de production de Tosca, Passionflix, montre des héroïnes fortes et intelligentes qui ne s’en laissent pas conter. Ce sont des films réalisés par des femmes, et pensés pour toutes les autres femmes, d’où qu’elles viennent.

Quand vous ne travaillez pas, quels sont vos passe-temps?

J’adore voyager et découvrir de nouvelles cultures, des cuisines inconnues, mais aussi me plonger dans l’histoire des pays que je visite. Notre capacité à reproduire les erreurs du passé est incroyable. C’est sidérant de constater combien de guerres il y a eu, et combien de victimes elles ont fait. On pourrait croire que les gens apprendraient la leçon et éviteraient de reproduire ces situations, mais non.

Diriez-vous que vous êtes quelqu’un d’heureux?

Vivre dans une société qui célèbre la diversité est une chance. Quand j’étais jeune mannequin, si quelqu’un m’avait dit qu’on m’engagerait encore passé la soixantaine, j’aurais mis court à la conversation en me disant que je parlais à un fou. Je me sens extrêmement privilégiée de rencontrer mon succès actuel à l’âge que j’ai, ça me fait me sentir unique. Je suis contente de pouvoir montrer au monde que oui, une femme de 70 ans peut avoir une allure incroyable, porter des robes magnifiques, expérimenter avec du maquillage ou de nouvelles coiffures, et laisser parler sa créativité.