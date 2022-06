People Elizabeth II sera au balcon pour lancer son jubilé

France, Paris, 2022-06-01. Photography by Xose Bouzas / Hans Lucas. Illustration of the city of Paris. Illustration of a poster with a portrait of the Queen of England, on the occasion of the platinum jubilee of Her Majesty Queen Elizabeth II at the British Embassy in Paris. France, Paris, 2022-06-01. Photographie par Xose Bouzas / Hans Lucas. Illustration de la ville de Paris. Illustration d une affiche avec un portrait de la reine d Angleterre, a l occasion du jubile de platine de sa majeste la Reine Elizabeth II a l ambassade britannique a Paris. (Photo by Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)