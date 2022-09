George et Charlotte, un prince et une princesse très solennels derrière le cercueil de leur arrière-grand-mère

Solennels et concentrés, le futur roi George, neuf ans, et sa soeur Charlotte, sept ans, ont accompagné lundi le cercueil de leur arrière-grand-mère Elizabeth II à son entrée puis à sa sortie de l’abbaye de Westminster, où se tiennent ses funérailles.

Arrivés en voiture avec leur mère, Kate, et la reine consort, Camilla, George et Charlotte, respectivement deuxième et troisième dans l’ordre de succession au trône, ont rejoint la procession remontant l’allée centrale de l’abbaye derrière la dépouille de la souveraine.

Arrivée de George et Charlotte

Frêles silhouettes entourées d’adultes dans l’immense nef, George, costume sombre et cravate noire, et Charlotte, chapeau et manteau noirs, sont encadrés de leurs parents William et Kate, les nouveaux prince de princesse de Galles.

George serre les lèvres alors que débute la lente marche jusqu’à l’autel, tandis que sa soeur avance mains jointes, visiblement impressionnée.

La princesse Charlotte

Devant eux marchent le roi Charles III, leur grand-père, suivi de ses frères et soeur. Derrière eux, leur oncle Harry et son épouse Meghan.

Assis ensuite sagement au premier rang, non loin du cercueil de celle qu’ils appelaient « Gan Gan », tous deux participent timidement aux chants et regardent attentivement le livret de messe. Charlotte murmure quelques mots à sa mère.

Leur frère cadet Louis, dont les hilarantes grimaces avaient presque volé la vedette à la reine lors de son jubilé de platine en juin, est quant à lui absent, jugé sans doute trop jeune pour l’événement, à seulement quatre ans.