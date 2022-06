La princesse Elisabeth de Belgique fait ses débuts officiels dans le circuit royal international

Demain, la princesse Elisabeth de Belgique rejoindra symboliquement dans la capitale norvégienne Oslo le réseau européen des reines et de leurs héritiers au trône. Elle été invitée à sa première fête royale à l’étranger : la célébration du 18e anniversaire de la princesse norvégienne Ingrid Alexandra.

La princesse, qui est actuellement en première année d’histoire et de politique au Lincoln College d’Oxford, doit passer des examens la semaine prochaine. Mais elle interrompt sa période de blocus pour faire cet aller-retour entre l’Angleterre et la Norvège, où elle assistera vendredi demain soir à un dîner de gala au Palais royal d’Oslo, à l’occasion du 18e anniversaire de la princesse Ingrid Alexandra, petite-fille du roi Harald. Ingrid Alexandra succèdera à son père, le prince héritier Haakon, et accèdera un jour au trône de Norvège.

Selon les journaux Mediahuis, le dîner à Oslo sera l’événement royal le plus prestigieux depuis le début de la crise du covid. Quasiment toutes les familles royales européennes y envoient leur roi (Willem-Alexander des Pays-Bas, Felipe d’Espagne) ou leur héritier présomptif (Victoria de Suède, Frederick du Danemark, Guillaume du Luxembourg, et donc Elisabeth de Belgique).