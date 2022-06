La princesse norvégienne Märtha Louise va épouser un chaman américain

La cour royale de Norvège a annoncé les fiançailles à 50 ans de la princesse Märtha Louise avec l’Américain Durek Verrett, un chaman autoproclamé populaire auprès des stars d’Hollywood.

« Sa Majesté le roi et sa Majesté la Reine (leur) adressent leurs félicitations les plus chaleureuses et leur souhaitent le meilleur à l’avenir », a annoncé la famille royale dans un communiqué.

Quatrième dans l’ordre de succession derrière son frère le prince héritier Haakon et ses deux enfants, Märtha Louise, 50 ans, a très peu de chances de monter un jour sur le trône. Elle a renoncé il y a de nombreuses années à l’essentiel de ses titres et devoirs officiels pour pouvoir à se consacrer à ses activités privées.

La fille du roi Harald avait officialisé il y a trois ans être en couple avec Durek Verrett, 47 ans, aussi connu sous le nom de « Chaman Durek ».

Märtha Louise a trois filles d’un précédent mariage avec l’écrivain norvégien Ari Behn, qui s’était suicidé en décembre 2019. Le couple avait divorcé en 2016.

Adepte des « thérapies alternatives », la princesse est considérée dans son pays comme une excentrique. Elle prétend ainsi pouvoir communiquer avec les anges, don qu’elle essaie de partager à travers des cours et des livres.

Originaire des Etats-Unis, Durek Verrett, qui a confirmé ses fiançailles sur les réseaux sociaux, s’est rendu célèbre comme chaman pour les stars en offrant ses services à des célébrités comme l’actrice Gwyneth Paltrow.

La relation du couple a été épiée par les médias norvégiens. La princesse a été accusée de mélanger les affaires et les questions royales en faisant la promotion d’une tournée de conférences intitulée « The Princess and the Shaman » (« La Princesse et le chaman »).