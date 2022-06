Le corgi, l’autre vedette du Jubilé de la reine

La reine Elizabeth les aime depuis toujours et les fêtes du jubilé n’auraient pas été complètes sans eux : les chiens corgis s’y déclinent en marionnettes géantes, sculptures colorées, petites figurines tricotées, vaisselle, biscuits… et un émoji spécial avec sa petite couronne même été dévoilé par la famille royale.

Mercredi, les Londoniens pouvaient même se faire photographier au marché couvert de Leadenhall avec un corgi. Couronne et cape rouge bordée d’hermine à la façon d’un monarque étaient fournies. Les chiens installés sur un canapé fleuri étaient tous des « pros » régulièrement remplacés pour éviter la fatigue. Le succès a dépassé tous les pronostics de l’organisatrice, Katie Raby, avec une longue file d’attente. « Tout le monde associe ce chien à la reine, et nous voulions le célébrer » explique-t-elle à l’AFP. « Nombreux sont ceux qui n’en ont jamais rencontré », dit-elle des corgis, espèce en danger d’extinction il y a encore quelques années.

Dix-neuf statues colorées de corgis ont été aussi installées au centre de Londres, réalisées par autant d’artistes. Et 20 marionnettes géantes de ces chiens courts sur pattes aux oreilles pointues seront de la fête, lors de la grande parade qui dimanche clôturera les quatre jours de célébrations pour les 70 ans de règne de la reine Elizabeth.

Regain de popularité

Lors des répétitions, ceux qui les manipuleront ont été invités à se poser les bonnes questions. « Quel genre de chien? », « espiègle? », « jeune? », « vieux? », a expliqué à l’AFP la directrice artistique de ce tableau, Kathi Leahy. De Susan, reçue pour ses 18 ans, à Fergus et Muick, acquis peu avant la mort de son époux Philip en avril 2021, Elizabeth II a possédé une trentaine de corgis, des petits chiens qui restent indissociables de son image.

Lorsqu’elle avait réalisé une vidéo aux côtés de James Bond – interprété par Daniel Craig – à l’occasion des jeux Olympiques d’été de 2012 à Londres, ses compagnons à quatre pattes figuraient au casting. On les a aussi vus dans la fameuse série télévisée « The Crown ».

Depuis, leur popularité n’a cessé d’augmenter. En 2021, 1.223 Welsh corgis ont été enregistrés, selon le Kennel Club, contre 887 en 2020. « Leur nombre a augmenté ces dernières années, en grande partie en raison de leur rôle vedette dans +The Crown+. Mais la reine a joué un rôle essentiel dans l’introduction des corgis dans la conscience populaire (..) commente le porte-parole du Kennel Club, Bill Lambert.

« Quel merveilleux témoignage, pour ses 70 ans sur le trône, de voir sa race bien-aimée connaître un regain de popularité », ajoute-t-il. La jeune Elizabeth avait découvert enfant cette race de chiens, lorsque son père le roi George VI avait introduit Dookie dans la famille en 1933. Ce fut le début d’une longue passion. Et la reine a élevé plusieurs générations de corgis depuis Susan, avec une préférence pour la race Pembroke. Mais elle a aussi créé le « dorgi », croisement du corgi et du teckel. Et son intérêt a suscité l’engouement de ses sujets.