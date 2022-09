Les princes William et Harry, Kate et Meghan se recueillent ensemble à Windsor, le signe d’une réconciliation?

Le prince William, héritier de la couronne, et son frère Harry, ainsi que leurs épouses respectives Kate et Meghan se sont recueillis ensemble samedi après-midi devant les fleurs déposées en mémoire de la reine au château de Windsor.

Les deux frères et leurs épouses, réputés en froid depuis quelques années, ont marché tous les quatre de front sous les applaudissements de la foule rassemblée pour rendre hommage à feue Elizabeth II.

Ceux qu’on a un temps surnommé « les quatre fantastiques » se sont d’abord recueillis devant le parterre de bouquets de fleurs déposés par centaines aux portes du château de Windsor, où la monarque a vécu la plupart du temps ces deux dernières années.

Ils se sont ensuite octroyé un immense bain de foule, descendant la célèbre « Long Walk », longue avenue traversant le parc qui mène au château.

William et Kate d’un côté, Harry et Meghan de l’autre, ils ont serré des mains, discuté longuement avec la foule et accepté les fleurs qu’on leur tendait par dizaines.

Le signe d’une réconciliation?

Plus tôt samedi, le prince William désormais héritier du trône, avait dans un hommage poignant à sa grand-mère affirmé qu’il soutiendrait son père le roi Charles III « de toutes les manières possibles », afin d’honorer la mémoire d’Elizabeth II.

La présence de William et Harry côte à côte pourrait être le signe d’une réconciliation pour les deux frères réputés en froid depuis que Harry et Meghan ont annoncé en 2020 leur mise en retrait de la monarchie et déménagé aux États-Unis.

Un an plus tard, le couple a confié dans un entretien choc à la télévision américaine que Kate avait fait pleurer Meghan et accuse la famille royale de racisme. Ce que niera fermement William.

S’ils sont apparus ensemble, les deux frères n’ont toutefois pas fait de déclarations publiques et sont repartis dans des voitures séparées.