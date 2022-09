Kim Kardashian lance sa société de capital-investissement

Après la téléréalité, le maquillage ou les sous-vêtements sculptants, Kim Kardashian a annoncé mercredi se lancer dans un nouveau secteur en créant la société de capital-investissement SKKY Partners.

La star américaine, qui avait accédé à la gloire avec l’émission « L’Incroyable famille Kardashian », a co-fondé l’entreprise avec Jay Sammons, un spécialiste du milieu, a-t-elle tweeté.

I’m pleased to announce the launch of @SKKYPartners with private equity veteran Jay Sammons as co-founder and co-managing partner, along with @KrisJenner who will serve as partner at our firm. pic.twitter.com/KExQTsVGbf