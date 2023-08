Shauna Dewit, influenceuse bruxelloise: « Les réseaux sociaux ça te destroy le cerveau « 

Shauna Dewit cumule 1,7 million d’abonnés sur TikTok et plus de 900 000 sur Instagram. Sur Pickx+, la chaîne des abonnés Proximus, l’influenceuse bruxelloise poursuit son émission Offline, qui révèle les coulisses du métier de créateur de contenu. Elle répond à nos questions sur le vif. #sansfiltres

La question qu’on vous pose le plus souvent?

«Est-ce que je ne m’épuise pas moi-même?» et je pense que la réponse c’est «si, tous les jours» (rires). Je cours tout le temps, j’ai mille pensées à la seconde, je pète des plombs constamment… C’est épuisant d’être moi. J’aimerais bien avoir un bouton off parfois mais je ne l’ai pas encore trouvé.

Le sport que vous pratiquez… en pensée?

Dans ma tête je suis la meilleure athlète du monde. J’oublie les bières de la veille et tous les pains saucisses que je me suis enfilés et je sprinte comme une gazelle. Après, si parler était enfin reconnu comme discipline sportive, je serais championne olympique.

L’endroit dont vous n’êtes jamais revenue?

La Guadeloupe. J’y suis allée il y a dix ans et depuis, j’ai le mal du pays. C’était tellement beau. C’est un peu comme Avatar, mais en vrai! Et les gens y sont super gentils. Comme apaisés. Ils sont posés sur leur île qui est magnifique. J’adore ce mode de vie tranquille. J’ai l’impression que tout y est plus cool, la vie y semble plus douce et moins stressante.

La célébrité avec qui vous aimeriez dîner?

Jim Carrey! C’est mon idole et un exemple que je suis dans la comédie. Son humour, ses mimiques, son univers, je l’adore! Et sur TikTok, c’est pour moi une source d’inspiration. Il s’en fout de tout, et rigole de tout.

Le plat qui vous ramène en enfance?

La mousseline avec des fish sticks et du brocoli! C’est aussi un peu le seul plat que je sais cuisiner mais j’adore ça.

La chose la plus folle que vous ayez faite?

Vivre? (rires) Mais plus sérieusement, récemment j’ai fait du parapente. Une fois dans les airs c’était totalement dingue mais juste avant, au moment de courir et de se lancer dans le vide, c’était horrible.

Un métier que vous auriez pu exercer?

Actrice! Quand j’étais petite et qu’on me demandait ce que je voulais faire, je répondais toujours: «présentatrice, astronaute et actrice.» Astronaute, cela me paraît compromis, et présentatrice c’est fait. Ce serait bien de tenter la troisième option.

Ce qui vous saoule vraiment?

Le mensonge! J’ai horreur de ça et cela m’énerve énormément. Je préfère savoir la vérité même si ça me fait mal.

L’appli que vous ouvrez le plus souvent?

Le jeu Royal Match. Il s’agit d’une espèce de Candy Crush en mieux. C’est plus simple mais plus chouette car on peut rénover notre château… J’en suis gaga. Plus globalement, en dehors de mon travail et de ce que je poste sur les réseaux sociaux, je ne suis pas constamment connectée dessus. Les réseaux sociaux ça te destroy le cerveau, j’essaye de les limiter.

Un mot pour vous décrire?

C’est compliqué de n’en choisir qu’un. Mais je dirais «tarée»…

Votre achat le plus bizarre?

J’ai l’impression que tous mes achats sont bizarres… Mais celui qui a la palme, ça doit être mon porte sac à main. C’est une sorte de clip rond que je mets aux tables des terrasses pour y accrocher mon sac afin qu’il ne touche pas le sol. Très pratique!

Ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite?

Honnêtement, je dois vraiment filer aux toilettes depuis le début de cette interview. Et boire de l’eau. Donc d’abord aller aux toilettes et puis boire de l’eau, comme ça, ça maintient l’équilibre (rires)!