150 trottinettes électriques déployées à Dinant

Bolt a déployé lundi une flotte de 150 trottinettes électriques partagées à Dinant, annonce la plateforme de mobilité. C’est une première dans cette ville.

Après avoir introduit des trottinettes électriques partagées à Bruxelles, à Ypres et à Namur, ce nouveau lancement s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Bolt en Belgique, « C’est la quatrième ville dans laquelle nous nous lançons en Belgique en moins d’un an. Nous avançons étape par étape et nous sommes très heureux que celle-ci nous amène à Dinant aujourd’hui », explique Oualid Benhammadi, directeur des opérations de Bolt Belgique.



De son côté, le bourgmestre de Dinant s’est réjoui « que la commune de Dinant apporte une nouvelle solution de mobilité alternative. Bolt a entendu nos demandes quant au cadre entourant l’arrivée des trottinettes dans notre belle ville ».



Différentes zones de parking obligatoires seront en effet mises en place afin d’éviter toute gêne pour les autres utilisateurs routiers. Afin de s’assurer de la bonne conduite des utilisateurs, le compteur de la trottinette ne s’arrêtera qu’une fois que celle-ci sera localisée dans l’une des zones de stationnement spécialement prévue à cet effet.