4 clubs de sport ultra stylés à découvrir en Belgique

Des appareils ultra-modernes, une offre de cours pointue, des coachs et des services personnalisés, le tout dans un cadre exceptionnel. On a poussé la porte de 4 clubs de sports au design soigné.

Mix, à Bruxelles

© Mix

En plein cœur du nouvel hot spot branché de la capitale, se trouve désormais un concept premium de gym et wellness à très haut coefficient de désirabilité. Ce club haut de gamme propose un vaste espace de bien-être avec piscines, intérieure et extérieure, de 25 mètres chacune, unique à Bruxelles. Le jacuzzi, surplombé d’un écran de cinéma, voisine avec cinq saunas, deux hammams, une cabine de cryothérapie et une grotte de sel sans oublier les 6 cabines de massage et de soins.

En plus de ses installations ultramodernes et de ses équipements de haute technologie de la marque Technogym, Mix offre un très large choix de cours collectifs et d’entraînements personnalisés, visant à la fois les athlètes en quête de performance et les amateurs désireux de se remettre en forme dans un cadre léché réservé aux adultes de plus de 5 000 mètres carrés.

La proximité immédiate de la forêt de Soignes favorise les séances d’entraînements en pleine nature. Impossible ici de lister l’offre complète qui va des exercices à faible impact comme le yoga, le pilates ou le stretching, des cours de danse en tout genre, de la boxe et du krav maga, les séances très intenses de cycling, de cardio ou de bootcamp et bien sûr le crossfit.

© Mix



Plusieurs formules d’abonnement sont disponibles, à partir de 149 euros par mois, la plus chère à 279 euros par mois comprend également l’accès deux jours par semaine à l’espace de coworking Library.

mix.brussels

Bankss, à Hasselt

© Bankss

C’est dans une ancienne banque située sur Havermarkt, à Hasselt, que s’est installé ce club de fitness premium de 1200 m2. Les hauts plafonds et les revêtements en marbre rappellent l’ancienne fonction du bâtiment dont la salle des coffres accueille désormais les cours collectifs. Une offre qui comprend à la fois de la boxe, du yoga, du pilates ou encore du training intensif façon bootcamp.

Le rez-de- chaussée est dévolu aux appareils de cardio et le premier étage à la musculation. Le tout sur des équipements Technogym de dernière génération. Le lieu comprend aussi une salle de détente où l’on peut prendre une thé, un café ou un fruit tout en se relaxant ou en travaillant.

Le club fonctionne sur abonnement – à partir de 150 euros – donnant accès aux machines et à l’ensemble de cours collectifs. Une application propose aussi des séances d’entrainement personnalisées et envoie régulièrement des injonctions de motivation.

www.bankss.be

Animo Studios, à Bruxelles

© Animo Studios

Fort de son succès, le boutique fitness Animo Studios vient d’ouvrir une seconde adresse à Bruxelles. Ce nouveau lieu installé dans le quartier Brugmann, à Uccle, propose deux concepts entièrement inédits, toujours sous la forme de cours collectifs : une approche dynamique de « Reformer Pilates » – soit du pilates sur lits pour travailler la force, la souplesse et la coordination – et une formule « Hot Flow » de yoga vinyasa qui vous fait transpirer dans une salle éclairée à la bougie et chauffée à 32°C.

Cette offre est complémentaire à celle du premier studio installé à Ixelles dont les cours de « Ride », « Train » et « Move » affichent complet chaque semaine. Pour satisfaire la demande, un espace de 4500 m2 situé près du parc du Cinquantenaire ouvrira fin 2023 près du Cinquantenaire. En sus des cours signature d’Animo, on y découvrira un spa comprenant 6 salles de soins , un espace de récupération high-tech (bains à glace, saunas infrarouge, caissons hyperbares, cryothérapie, et bien plus) ainsi qu’un restaurant (également ouvert au public), un café et un concept store consacré au bien-être.

© Animo Studios

Le lieu qui se veut à la fois design et chaleureux fonctionne soit par abonnement « all inclusive » – à partir de 159 euros par mois-, soit par paiement à la séance – à partir de 15 euros -, les cours devant être réservés directement sur l’application ou sur le site internet.

animo-studios.com

Botanical Health Club, à Anvers

© Botanical Health Club

C’est dans l’espace fitness du cinq étoiles Botanical Sanctuary à Anvers que se cache le plus privé et le plus luxueux des clubs de sport. L’endroit est certes accessible aux clients de l’hôtel et sert aussi pour des retraites sportives de 2 à 7 jours et des sessions de coaching privées qui sont également accessibles aux non membres. Des cours collectifs – en supplément – sont également proposés, notamment une large offre de cours de yoga, ainsi que d’autres disciplines sur demande.

© Botanical Health Club

Le club à ce jour affiche d’ailleurs complet jusque 2024. Il faut donc s’inscrire sur liste d’attente pour espérer décrocher le sésame à 3500 euros par an hors TVA. Un montant qui comprend bien sûr l’accès à tout les équipemements et à la magnifique piscine du spa. Mais qui inclut aussi un bilan de départ pour se fixer des objectifs personnalisés, un point mensuel pour affiner le programme et des conseils en nutrition.

botanicalantwerp.be