Le bone broth, kézako? Et est-ce aussi bon pour la santé que Gwyneth Paltrow l’affirme?

Qualifié tantôt de « botox naturel », tantôt de « bouillon d’or » aux incroyables propriétés anti-inflammatoires, le bone broth, ou bouillon d’os en français, aurait toutes les vertus ou presque selon ses adeptes, Gwyneth Paltrow en tête. Mais qu’en disent les professionnels de la santé?

Jamais à une controverse près (oeufs de jade, steamer vaginal…) Gwyneth Paltrow, papesse autoproclamée du bien-être via sa plateforme Goop, a encore frappé. Dernier coup d’éclat en date? Son aveu, au micro du Dr Will Cole, médecin attitré de l’actrice, défenseur d’une approche naturelle de la médecine mais aussi hôte du podcast « The Art of Being Well », qu’elle n’aimait rien tant que pratiquer le jeûne intermittent pour sa santé, avec une préférence pour un bol de bone broth en guise de repas de midi.

« Je mange tôt le soir, puis je fais un bon petit jeûne intermittent. Je ne mange rien avant midi, et le matin, je me contente de boire du café pour éviter les pics de glucose. À midi, j’adore la soupe, donc je bois un bol de bone broth » Gwyneth Paltrow

Et rien d’autre. Il n’en fallait pas plus pour que la toile s’enflamme, pointant la difficulté à être rassasié·e après un simple bol de bouillon, quel que soit sa taille.

Affamée, Gwyneth? L’actrice et entrepreneuse s’en est défendue dans une story Instagram, où elle a précisé que son régime alimentaire avait été développé en collaboration avec un médecin, le Dr Cole en l’occurence, afin de lutter contre des souffrances chroniques liées au COVID long. Et de préciser que le bon médecin a imaginé pour elle un régime « le moins inflammatoire possible, avec des légumes bouillis, beaucoup de protéines et des glucides sains pour réduire l’inflammation et cela fonctionne très bien ».

Trop bon pour être vrai?

Anti-inflammatoire, le bone broth? Il ne s’agit-là que d’une des vertus qu’on lui prête, ce bouillon étant réputé comme étant une excellente source de minéraux et d’acides aminés, un soutien intestinal qui promeut la fonction immunitaire, mais aussi du « botox liquide », grâce à un apport en collagène qui promouvrait non seulement des articulations renforcées mais aussi une peau repulpée et des cheveux et ongles resplendissants de santé, rien que ça. Mais d’abord, quelle est la recette de cette potion prétendument magique?

Tout est dans le nom, lequel se limite d’ailleurs chez nous le plus souvent à « bouillon », et était adoré des grands-mères et des chefs bien avant que la tendance ne s’en empare. C’est qu’il s’agit donc tout simplement d’un bouillon réalisé selon la manière traditionnelle, soit en faisant mijoter longtemps à feu doux os et carcasses au choix, accompagnés d’un bouquet aromatique et d’épices, voire d’un peu d’oignon et de céleri pour corser le goût. En ligne, les recettes recommandent de laisser mijoter tout doucement jusqu’à 48h, mais pas plus afin de ne pas teinter le goût du bouillon d’amertume, mais afin d’éviter d’exploser la facture énergétique, il est également possible de le préparer à l’autocuiseur en le faisant cuire sous pression trois heures seulement. Pas envie de le préparer vous-même et de manipuler une carcasse de poulet ou des os de boeuf? Différentes entreprises, dont les Belges de Brothway et les Parisiens d’Atelier Nubio, en proposent des versions toutes prêtes, qui présentent l’avantage supplémentaire d’être divisées au préalable en portions uniques, emballées de manière à ne pas devoir encombrer votre frigo de bouteilles ou autres Tupperware de bouillon. Voilà pour les bases. Mais les bienfaits, alors, info ou intox?



Les vrais bienfaits du bone broth pour la santé

Parmi ses vertus les plus louées, on retrouve sa tenue en collagène, qui lui vaut le surnom de « botox liquide », et la promesse qu’en le sirotant, on s’offre à chaque gorgée une peau rajeunie et repulpée. En moyenne, une portion de 275ml de bone broth contiendrait ainsi jusqu’à 10 grammes de collagène naturel, présent naturellement dans les os bouillis pour le préparer et, assurent ses adeptes, assimilé par le corps, qui va s’en servir pour améliorer l’élasticité et la jeunesse de la peau, mais aussi des articulations. Tout bon?

Pas si vite. Le Dr Nicolas Leduc-Savard, nutritionniste et médecin sportif, l’annonce d’emblée: « le bouillon d’os n’est pas suffisamment concentré en collagène pour avoir un effet autre que de se sentir un peu Néandertal ». Ouille. Et de rappeler que le collagène est une protéine. Pourquoi c’est important? Ainsi que l’explique le Dr Freddy Wuyard, médecin nutritionniste en région liégeoise, « le collagène est notamment la protéine qui constitue les tendons. On peut toujours essayer de faire passer un tendon à travers la barrière digestive: ça ne se digèrera pas, et même si ça se digérait la protéine collagène ne saurait quand même pas passer à travers la barrière intestinale, où bien si elle le fait, elle est fragmentée en morceaux. Si on veut utiliser du collagène pour ses bienfaits au niveau cutané, il faut l’injecter ». Pour le botox liquide, on repassera, donc. Et les autres bienfaits vantés par les inconditionnels de ce bouillon, si pas de jouvence, du moins au goût délicieusement réconfortant?

« Les acides aminés et les minéraux qu’il contient vont être absorbés au niveau intestinal et former les ‘briques’ qui vont contribuer à refaire des protéines ou des polypeptides, ce qui est excellent pour la santé puisque notre corps a besoin de reconstruire des protéines à longueur de journée » salue le Dr Wuyard. Autrement dit?

« C’est un avantage pour tout l’organisme, et pas seulement pour la santé intestinale » Dr Freddy Wuyard

Et le médecin liégeois, s’il sourit aux promesses « d’effet botox », de confier toutefois recommander la consommation de bouillon à sa patientèle, particulièrement à celles et ceux qui viennent le voir dans le cadre d’un régime. « Le bouillon est une manière d’absorber toute une série de nutriments utiles à la santé sous forme liquide. En outre, il est rassasiant et peu calorique, ce qui est avantageux pour les personnes qui souhaitent perdre du poids. Par contre, il faut faire attention à sa teneur en sel et en gras ». En effet, à slurper du bone broth avec trop d’enthousiasme, parce que c’est bon pour les papilles mais aussi pour la santé, on risque l’effet inverse: « la quantité maximale de sel recommandée est de 6 grammes par jour, or, on y est très vite, et si on en consomme trop, cela a un effet délétère sur l’organisme, et notamment chez les personnes sujettes à l’hyper-tension ».