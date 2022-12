Ce qu’il faut savoir sur le syndrome du côlon irritable et sur la vie avec, au quotidien

Leurs maux de ventre ne sont pas « dans leur tête » et leur transit intestinal n’est pas déréglé que « par le stress ». De quoi souffrent vraiment les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable et que peuvent-elles faire pour aller mieux ? Heiko De Schepper, spécialiste en gastro-entérologie, a sa petite idée. « Il faut savoir discerner les fake news ».

Texte: An Swerts

Cela fait longtemps qu’elle ne sait plus ce que ça fait d’apprécier un bon repas. Ses intestins sont douloureux, comme si quelqu’un les avait sortis de son ventre, y avait fait quelques nœuds et les avait remis à leur place. Elle souffre presque quotidiennement de poussées de crampes abdominales terribles. Pendant ces crises, elle doit courir aux toilettes ou elle est terriblement constipée. Jour après jour, ces symptômes l’épuisent. Impossible d’avoir une vie sociale correcte. Impossible aussi de travailler normalement. De plus, toute forme de bouleversement émotionnel entraîne une augmentation des crampes abdominales et des visites aux toilettes. Ses amis et sa famille, qui étaient si compréhensifs lorsque les problèmes ont commencé, s’éloignent peu à peu et ne comprennent pas pourquoi personne ne trouve de cause à ses symptômes.

L’histoire d’Annick, tirée du livre Prikkelbare darmen du gastro-entérologue Heiko De Schepper, donne un visage aux personnes atteintes du syndrome de l’intestin irritable (SII). Un groupe de patients non négligeable, puisqu’environ une personne sur dix et deux fois plus de femmes que d’hommes en souffrent. Après de nombreux examens du sang, des selles et, si nécessaire, des intestins, leurs médecins ont déclaré que tous les résultats sont « négatifs », c’est-à-dire normaux. Ils n’ont pas trouvé d’ulcères, de sténoses, de polypes ou de tumeurs pour expliquer leurs symptômes intestinaux. Ils n’ont pas non plus détecté d’allergies alimentaires et d’un point de vue organique, tout va bien.

Trop de stimuli

« Et pourtant, leurs douleurs ne sont pas imaginaires », souligne le professeur De Schepper. « Comparez cela à un ordinateur : il n’y a pas de problème avec le matériel, mais le logiciel ne tourne plus rond. Et par logiciel, nous entendons ici la communication entre les intestins et le cerveau. L’intestin envoie trop de signaux au cerveau, ces stimuli sont surestimés par le cerveau, qui réagit alors trop rapidement. De nombreuses erreurs logicielles sont possibles et peuvent rendre les intestins très sensibles. Par conséquent, les personnes atteintes du SII sont constamment conscientes de ce qui se passe dans leurs intestins et ressentent également des envies plus fréquentes d’aller aux toilettes. Les stimuli intestinaux qui sont douloureux pour tout le monde, comme lorsqu’ils souffrent d’une infection intestinale, sont alors ressentis deux fois plus intensément. Et les stimuli intestinaux qui ne sont normalement pas ressentis, comme lors de la digestion des aliments, peuvent déjà leur causer une gêne allant jusqu’à la douleur pure et simple. »

Les personnes atteintes du SII éprouvent plus rapidement des difficultés à digérer des aliments pour la digestion desquels, en tant qu’êtres humains, nous ne sommes de toute façon pas équipés de manière optimale. Les aliments épicés ou très gras, par exemple, mais aussi les grandes quantités de caféine, d’alcool et de boissons gazeuses. Mais aussi le lactose des produits laitiers et les autres glucides des céréales, des légumes, des fruits et des édulcorants. Les glucides non digérés retiennent l’humidité et, à leur arrivée dans le gros intestin, sont fermentés par les bactéries qui s’y développent. Ce processus libère des gaz qui, avec l’humidité, exercent une pression sur la paroi intestinale. « On ne la ressent pas à moins d’avoir des intestins très sensibles », explique le docteur De Schepper. « Dans ce cas, cette pression se traduit par des crampes abdominales, des diarrhées et un estomac ballonné. Ainsi, contrairement à la croyance populaire, les personnes atteintes de SII ne sont pas allergiques aux glucides fermentescibles, elles les tolèrent simplement moins bien. Bien sûr, les allergies alimentaires existent, mais elles sont moins fréquentes et provoquent principalement les symptômes allergiques typiques tels que des démangeaisons, un larmoiement, une respiration difficile et des rougeurs. Les douleurs intestinales sont souvent des symptômes secondaires dans ce cas-là. »

Mise au régime

Cependant, un côlon irritable n’est pas l’autre. Pour savoir exactement quels aliments vous causent le plus de symptômes, vous pouvez essayer de déterminer vos anticorps alimentaires IgG, comme l’affirment certains laboratoires sur leurs sites Web destinés au grand public. « Mais ce type d’anticorps ne fait que refléter votre régime alimentaire », prévient Heiko De Schepper. « Par exemple, si vous mangez souvent et beaucoup de pommes, vous aurez des taux élevés d’anticorps IgG contre les pommes dans votre sang, sans que rien ne prouve que les pommes sont responsables de vos symptômes ! Optez plutôt pour le régime pauvre en FODMAP, fondé sur des données scientifiques solides, sous la direction d’un diététicien spécialisé. »

Veerle Huysmans, diététicienne et chargée de cours en nutrition et diététique à la Thomas More Hogeschool, nous explique son approche : « Les glucides fermentescibles, ou FODMAPs dans le jargon, sont présents dans les aliments à base de blé, de seigle et d’orge, dans certains fruits, légumes et noix, dans les légumineuses, les produits laitiers et dans certains édulcorants. Pendant les six premières semaines, tous les FODMAPs sont éliminés de votre alimentation. Ensuite, si vos symptômes s’améliorent, les différents FODMAPs sont réintroduits progressivement. De cette façon, vous pouvez savoir exactement à quels FODMAPs vous réagissez et quelles quantités vous pouvez tolérer. Il existe également des applications pour vous aider à vous lancer, comme Fodmapp (fodmapp.be). En outre, des diététiciens de l’UZ Leuven ont mis au point une application proposant une version simplifiée du régime pauvre en FODMAPs. L’application a été testée dans le cadre de l’étude « Domino » et s’est même révélée légèrement plus efficace que les médicaments chez les personnes souffrant d’une forme modérée du SII. Un outil simple et abordable comme une application a l’avantage de toucher plus de personnes, mais d’un autre côté, il peut conduire à des restrictions alimentaires inutiles. En effet, il n’est pas si facile de découvrir par soi-même les aliments auxquels on est sensible. Pour de nombreuses personnes, une approche personnalisée par un diététicien spécialisé offre la meilleure garantie d’une alimentation variée et saine avec le moins de symptômes possible. »

Les personnes atteintes de SII doivent donc relever le défi de déterminer quels glucides fermentescibles leur causent le plus de symptômes afin de pouvoir limiter quelque peu leur consommation. Cependant, il est important de continuer à manger suffisamment de fibres, même si les fibres alimentaires sont également constituées de glucides qui donnent des gaz après fermentation. « Les fibres alimentaires peuvent épaissir les selles trop molles et ramollir les selles trop dures, même si vous buvez suffisamment », explique Heiko De Schepper. « Il convient d’essayer de se concentrer sur les fibres les plus efficaces. Ce sont les fibres solubles, que l’on trouve dans les graines de lin, l’avoine, l’orge, les légumineuses, les agrumes, les pommes et les légumes cuits. On en trouve d’ailleurs sous forme de compléments alimentaires. Et si la thérapie par les fibres ne suffit pas, il existe des antidiarrhéiques et des laxatifs qui peuvent apporter un soulagement en cas de crise. Pour réguler son transit intestinal, il est également conseillé de pratiquer une activité physique. Pas besoin de courir un marathon. Marcher régulièrement ou adopter un programme fitness léger peut déjà faire une grande différence. D’ailleurs, faire beaucoup d’exercice contribue également à réduire le stress. »

Recours aux antidépresseurs ?

Le stress peut non seulement aggraver les symptômes du SII, mais il constitue également un facteur de risque majeur pour le développement de la maladie. « Et par stress ici, nous n’entendons pas seulement le stress au travail ou dans votre relation, par exemple, mais aussi les troubles mentaux qui sont catégorisés dans le groupe du stress, comme la dépression et l’anxiété », explique le docteur De Schepper. « Le stress chronique entraîne un certain nombre de changements biologiques ayant un impact possible sur le fonctionnement du système gastro-intestinal. Ce qui ne veut pas dire que le stress chronique à lui seul peut donner le SII. Le SII n’est pas uniquement une manifestation du stress. Une personne de nature détendue peut aussi développer un SII. Ce qui est certain, en revanche, c’est que le stress peut contribuer de manière significative à l’apparition de la maladie et — une fois la maladie déclarée — à l’aggravation des symptômes. N’hésitez donc pas à vous tourner vers une psychothérapie si vous avez du mal à contrôler votre stress ou si vos symptômes de SII influencent fortement votre vie quotidienne. »

Les crampes quasi quotidiennes, en particulier, peuvent être très débilitantes. « Pour soulager la douleur, les personnes atteintes de SII se voient encore souvent prescrire des antalgiques classiques à long terme, et malheureusement même des dérivés de la morphine », précise Heiko De Schepper. « Une agression de plus pour des intestins déjà en difficulté. En outre, la douleur intestinale est un type de douleur différent de celui que nous connaissons lorsque nous nous cognons un orteil, par exemple. Il s’agit de douleurs internes, qui nécessitent différents types d’analgésiques. Les intestins irritables ne sont pas des intestins spastiques, comme le suggère l’ancien nom de la maladie « colon spastique », mais les spasmolytiques peuvent aider à soulager la douleur. Dans certains cas, nous prescrivons également des antidépresseurs. On entend parfois que la douleur du SII est surtout « dans la tête ». Mais la douleur des patients SII est bien une douleur physique. Et les antidépresseurs sont peut-être des médicaments qui ont été développés principalement pour la dépression — d’où le nom d’antidépresseur — mais ils ont aussi un effet analgésique spécifique. Ils peuvent en effet réduire l’hypersensibilité des voies nerveuses qui transmettent les signaux de douleur au cerveau. »

« Nous savons que le coronavirus peut également se lier aux cellules de l’intestin et ainsi provoquer des problèmes intestinaux »

Tuerie de masse

Personne n’a encore pu déterminer la cause exacte du SII. Pour l’instant, les spécialistes ont mis le doigt sur quelques facteurs qui influencent le développement de la maladie, comme le stress chronique, mais aussi les infections intestinales et les antibiotiques. Les recherches montrent qu’une infection intestinale multiplie par quatre le risque de développer un SII. L’on étudie pour l’instant si le coronavirus peut également augmenter ce risque. « Nous pensons que oui, car nous savons que le coronavirus peut également se lier aux cellules de l’intestin et ainsi provoquer des problèmes intestinaux », explique Heiko De Schepper.

Mais il n’y a pas que les germes, les médicaments qui combattent les germes peuvent aussi déclencher le SII. « Les antibiotiques, en passant dans nos intestins, provoquent une véritable tuerie de masse des bactéries et autres micro-organismes qui y prospèrent », explique le gastro-entérologue. « Si le microbiome intestinal ne se remet pas complètement de cette attaque, il ne peut plus assurer pleinement la communication intestin-cerveau. Le patient développe alors plus facilement le SII ou des symptômes plus graves s’il était déjà atteint de la maladie. »

Ces dernières années, de nombreux « probiotiques » sont apparus sur le marché sous forme de compléments alimentaires ou de yaourts à boire, censés être bénéfiques pour le microbiome intestinal, en particulier pour les personnes atteintes de SII. « Les résultats ne sont toutefois pas très probants », ajoute Heiko De Schepper. « Vous pouvez les essayer sans risque, mais si vos symptômes n’évoluent pas, vous pouvez tout aussi bien arrêter de les prendre. Certains laboratoires font même la promotion auprès du grand public d’une « analyse complète de votre microbiome intestinal personnel » pour vous vendre les compléments « parfaits pour vous ». Alors qu’à ce jour, la science ne peut toujours pas dire exactement quelle est la composition normale du microbiome intestinal ! Ce domaine fait toujours l’objet de recherches approfondies, notamment en vue d’éventuelles transplantations de selles pour les personnes présentant des symptômes très graves de SII. »

« Ne vous laissez pas non plus berner par les entreprises pseudomédicales qui prétendent que les symptômes du SII sont dus à un “leaky gut”. Ou à une occupation de l’intestin grêle par des bactéries provenant du côlon, appelée SIBO, l’abréviation de Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Ces deux phénomènes existent, mais rien ne prouve qu’ils influencent le développement du SII. Les compléments promus par ces gourous n’ont aucun effet bénéfique prévisible sur le syndrome du côlon irritable. De nombreuses fake news circulent malheureusement au sujet du SII et de son traitement. »

