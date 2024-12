C’est quoi le « Vit Jul », cette tendance suédoise qui nous fait trinquer sans alcool le soir du nouvel an? 

Alors que les fêtes de fin d’année continuent de battre leur plein et que les excès sont nombreux pendant cette période, une tendance venue tout droit de Suède poussant la sobriété lors du passage à l’an neuf semble gagner du terrain. Zoom sur le « Vit Jul ».

On pourrait traduire cette tendance, « Vit Jul », par Noël blanc. A l’origine de cette tendance lancée en 2007 en Suède, on retrouve l’association IOGT-NTO qui encourage les adultes à vivre les fêtes de fin d’année de manière plus sobre afin de garantir aux enfants et jeunes un environnement festif et sûr où chacun.e peut profiter pleinement du moment. « Vit jul’ défend le droit des plus jeunes à vivre un Noël paisible et sécurisant, avec des adultes responsables, présents et exempts d’alcool ou de drogues », peut-on lire sur le site de la campagne.

C’est que selon les statistiques du pays allongé, près de 15% des enfants du pays sont affectés négativement par la consommation excessive de leurs parents pendant cette période de fin d’année. Et si le schnaps, bière de noël et compagnie ont longtemps été un incontournable de ces moments festifs, leur statut est petit à petit remis en question.

Phénomène de fond

Cette quête vers la sobriété est loin d’être neuve cependant. Si elle se trouve un terreau particulièrement fertile en Suède, où l’État détient le monopole de la vente d’alcool, qui n’est accessible qu’à partir de 20 ans et dans des magasins dédiés, la quête du sans-alcool fait de plus en plus d’adeptes.



Car c’est un constat imparable, nous buvons moins d’alcool. En Belgique, on estime que la consommation d’alcool a diminué de 20% lors de ces deux dernières décennies. Et l’attitude face à la boisson change aussi. Certains préfèrent boire moins, mais mieux. D’autres décident de faire l’impasse totale. Enfin, quelques-uns se laissent tenter par les alternatives sans-alcool. Au restaurant, les sobrepas font sensations, les accords « mets-vins » étendent leurs frontières en incluant d’autres préparations sans alcool.

D’ailleurs, les initiatives pour s’en passer pendant de longues périodes sont nombreuses. Que ce soit chez nos voisins français (ou ailleurs dans le monde) lors du dry January qui entend, après les excès des fêtes, remettre les compteurs à zéro et offrir à son organisme (et son foie en particulier) un peu de répit en ne consommant pas la moindre goutte lors mois de janvier.

Dans la même veine, on retrouve chez nous, lors du mois de février, la fameuse tournée minérale, initiée à l’origine par la fondation contre le cancer, qui incite les Belges à revoir leur consommation d’alcool à la baisse. Et les bienfaits de cette pratique sont bien connus. Sommeil de meilleure qualité, plus belle beau, libido reboostée…



Alors ce soir, au moment de passer à l’an neuf, si on trinquait sans alcool ? Notre lendemain sera d’emblée plus facile (et qui sait, peut-être plus propice à la mise en place de ces fameuses résolutions ?) Allez, santé !