Podcast | « C’est quoi la médiation »: premier épisode de notre série 7 clés pour méditer, le podcast du Vif Weekend à glisser dans sa poche cet été

7 clés pour méditer, c’est le podcast de l’été du Vif Weekend. En 7 épisodes, apprenez à méditer, c’est simple. Laissez-vous guider par le neurologue Steven Laureys. Inspirez, expirez.

« 7 clés pour méditer », c’est le podcast de l’été du Vif Weekend. C’est un petit outil tout léger à glisser dans votre poche. Une proposition de méditation, à portée de main. Sans mettre la barre trop haut, ce n’est pas nécessaire. Avec un guide, pas un gourou, le neurologue Steven Laureys.



C’est l’homme qu’il nous fallait pour défricher le terrain, tout au long des 7 épisodes de notre podcast. Steven Laureys est né à Leuven un 24 décembre 1968. Il ignorait alors qu’il additionnerait les distinctions, dont celles de l’Association américaine pour l’étude scientifique de la conscience, de la société allemande Max Planck, de l’Académie européenne de neurologie des sciences et de la Fondation Francqui, aussi appelé le Nobel Belge.

La majeure partie de ses travaux, il les a consacré à l’étude des altérations de la conscience chez les patients sévèrement cérébrolésés, dans le coma, en état de conscience minimale ou en locked-in syndrome. Dans la foulée, il a publié plus de 500 articles scientifiques et 19 livres, donc le récent best-seller La méditation, c’est bon pour le cerveau paru chez Odile Jacob et traduit en 9 langues.

Il se met à explorer le cerveau humain chez des individus sains, lors du sommeil et du rêve, de la méditation, de la transe et sous hypnose. Et ce qu’il y découvre puis cartographie est fascinant…

En 2019, il fonde au CHU de Liège le « Centre du Cerveau », spécialisé dans le traitement des états de conscience altérés et des troubles cognitifs. Avec son équipe, grâce aux techniques ultra modernes de l’imagerie cérébrale et des technologies de pointe, il se met à explorer le cerveau humain chez des individus sains, lors du sommeil et du rêve, de la méditation, de la transe et sous hypnose. Et ce qu’il y découvre puis cartographie est fascinant : la méditation a tout bon, on peut voir et mesurer scientifiquement ses bienfaits sur notre santé, notre stress, notre cerveau. Bingo.

« La méditation est l’art délicat de ne rien faire » disait Ravi Shankar. Voici donc une invitation à emprunter une voie royale vers le bien-être mental que chacun, chacune peut tracer comme il l’entend.

En sept semaines et sept chapitres, on vous convie à une balade dans votre cerveau et votre corps, on vous propose de découvrir la méditation, cette pratique ancestrale et universelle.

Très concrètement, avec le professeur Steven Laureys, en une conversation paisible, on trace quelques lignes directrices qui peuvent tenir lieu d’initiation. Et à la fin de chaque épisode, on vous propose un exercice, histoire de mettre le tout en pratique. C’est parti.