L’été, un supplice pour les introvertis? Conseils et guide de survie

Assister à un concert en compagnie de 80.000 autres mélomanes en festival, siroter un cocktail sur une terrasse bondée… L’été n’est pas sans écueils pour les introvertis. Lesquels, au lieu de profiter de la saison pour souffler, finiraient presque parfois par manquer d’air.

Contrairement aux idées reçues, la timidité n’est pas l’apanage des introvertis. Les extravertis peuvent eux aussi être timides précise Ellen Jansegers, auteure (introvertie) d’un ouvrage consacré à ceux qui, comme elle, « vivent leur introversion dans une société extravertie ». Ainsi qu’elle le rappelle, « la différence entre introversion et extraversion repose sur la source d’où vous tirez votre énergie ainsi que la manière dont vous traitez les stimuli. Les compétences sociales et la timidité importent peu ». Mais encore?

« En général, la plupart des introvertis rechargent leurs batteries en passant du temps en solo, au calme. Les extravertis, en revanche, tirent leur énergie d’environnements stimulants et des contacts sociaux. Cela ne signifie pas qu’ils n’ont jamais besoin de repos, mais leur batterie dure un peu plus longtemps. Après une journée bien remplie, un introverti traitera les stimuli accumulés de manière contemplative, tandis qu’un extraverti est plus susceptible de ressentir le besoin de se défouler verbalement. » Ellen Jansegers

Et la psychologue Leslie Hodge de préciser que « les introvertis n’aiment pas être dans des endroits bondés ou ne se mêlent pas rapidement aux inconnus lorsqu’ils sont dans de grands groupes, parce que cela leur demande beaucoup d’énergie ».

Connais-toi toi-même

Bon à savoir: « on peut représenter l’extraversion et l’introversion sur une courbe de Gauss », explique Ellen Jansegers. « La recherche montre qu’en général, environ quarante pour cent de la population se situe au milieu de la courbe. Aux extrémités se trouvent trente pour cent d’introvertis prononcés et trente pour cent d’extravertis prononcés. Les quarante pour cent au milieu sont des personnes qui se considèrent comme ambiverties, c’est à dire qui montrent des traits introvertis ou extravertis selon le contexte ». Soit des personnes plutôt taiseuses en famille, qui se transforment en véritables boutes-en-train avec leurs amis, ou l’inverse.

Le point de vue des introvertis

Et si on devait assigner une saison aux 30% d’introvertis « affirmés », on pourrait d’emblée penser qu’il s’agirait de l’été: adieu, obligations professionnelles, bonjour temps ininterrompu de lecture et longues journées qui permettent de se balader en solitaire jusque tard le soir sans qu’il fasse noir. Bref: la liberté, la vraie. Sauf que dans les faits, ce n’est pas ainsi que chaque introverti·e appréhende le retour du beau temps.

C’est qu’il ne s’agirait pas d’oublier que l’été est aussi la saison des marchés animés, des week-ends remplis d’obligations festives en tout genre, des avions bruyants et des gueules de bois sociales. Mara (30 ans) nous raconte comment elle voit l’été à travers des lunettes introverties.

« Quand quelqu’un me demande si j’attends l’été avec impatience, ma réponse est souvent ‘non’. Disons que j’attends avec impatience environ vingt pour cent, parce que c’est la saison où tout le monde sort et s’attend à ce que vous soyez amusant et extraverti à tout moment. Donc en été, je ressens plus de pression pour dire « oui » quand quelqu’un me demande de sortir quelque part. En hiver, c’est moins le cas, je suis plus libre, d’autant que tout le monde a tendance à se replier un peu sur soi quand il fait froid. » Mara

La pression sociale que subit Mara est liée au fait d’être introverti dans une société qui favorise l’extraversion. Ou comme Ellen Jansegers le pointe dans son livre : « En tant qu’enfant, vous devriez avoir beaucoup d’amis et de nombreux passe-temps. En tant qu’employé, vous devez prendre l’initiative, gagner beaucoup d’argent et revendiquer votre succès. En tant qu’ami et membre de la famille, vous avez une forme d’obligation à vous rendre à toutes sortes d’événements et à maintenir une vie sociale bien remplie ». Jusqu’à l’épuisement?

Loin de la foule déchaînée

Pour l’éviter, Mara a trouvé un moyen de faire face à la pression sociale. « Depuis la crise du Covid, j’ai cessé de justifier tous mes choix personnels, car la vérité c’est que si je n’ai pas envie de faire quelque chose, je ne dois d’explication à personne. Ce que tout le monde ne comprend pas: la plupart des gens semblent attendre que je justifie mes absences ». Un ressenti qui n’est pas sans fondement.

D’après les recherches en la matière, donner une explication à ses choix est l’une des caractéristiques des excuses sincères. Autrement dit, un simple « désolé » a tendance à ne pas suffire, tandis que si vous expliquez votre choix, c’est comme si la « faute » détaillée était déjà à moitié pardonnée.

Les comportements introvertis sont gagnants

« Souvent mes collègues ne me comprennent pas quand je décline une invitation, parce qu’ils pensent que je suis quelqu’un de sociable, mais ce n’est pas parce que je suis toujours de bonne humeur que j’ai envie d’aller à toutes leurs soirées. Mes collègues ont une image de moi dans un cadre professionnel et pensent que je suis automatiquement la même personne dans ma vie privée. Je suis en effet plutôt bavarde, mais je préfère donner de la voix en discutant à bâtons rompus lors d’un dîner intime plutôt qu’en m’égosillant dans un club bondé » précise encore Mara.

Qui ne peut pas vraiment en vouloir à ses collègues: pour les extravertis, la vie professionnelle est souvent gratifiante, ce qui signifie que les introvertis sont contraints de se comporter (inconsciemment) de manière plus extravertie sur leur lieu de travail pour s’intégrer… Et bénéficier des mêmes opportunités que les autres, des études ayant démontré qu’extraversion et réussite professionnelle sont positivement liées. Faire semblant d’être plus extraverti peut donc être bénéfique pour votre carrière, même si cela risque parfois de dérouter vos collègues au gré des invitations refusées.

Comme beaucoup d’introvertis, Mara veille à planifier son emploi du temps à l’avance. « Il y a quelques années, je suis partie pour la première fois en vacances en Italie avec mon copain et ma belle-famille de l’époque. Ils faisaient constamment des activités extraverties : aller à la plage, au centre commercial ou bien se rendre au village tous les jours pour rencontrer d’autres gens. Il n’y avait pas de jours « off » où laisser son esprit vagabonder devant la télé ou jouer à des jeux. J’ai trouvé cela difficile. Depuis, je demande à l’avance le planning lorsque je conviens de faire une activité avec quelqu’un. Une bonne communication avec les gens qui m’entourent est importante, car ce n’est pas toujours simple pour eux de comprendre que j’ai parfois besoin de m’isoler ».

Le meilleur conseil de Mara pour nos lecteurs (introvertis): Ne vous inquiétez pas trop de ce que pensent les autres et ignorez la pression sociale dans la mesure du possible. Et nos expertes Leslie Hodge et Ellen Jansegers, elles, qu’en pensent-elles?

Sept conseils pour savourer l’été quand on est introverti

1. Évaluez vos besoins

Leslie Hodge souligne qu’il est important de se poser les bonnes questions lors de la planification de son horaire d’été. Que voulez-vous vraiment vraiment faire ? De quoi n’avez-vous pas besoin ? Qu’est-ce qui vous apporte de l’énergie ? Qu’est-ce qui vous épuise ?

Concrétisez vos choix en les écrivant et en les présentant à vos partenaires de voyage. Voulez-vous être seul·e pendant un certain temps? Alors dites-le! « Ce n’est pas grave de dire à vos compagnons de voyage : ‘Je suis un peu plus introverti·e et je ressens le besoin de prendre du recul de temps en temps ». D’autant que cela fera de vous une personne plus agréable pour tout le monde.

N'hésitez pas à formaliser vos besoins

2. Planifiez à l’avance

Lorsque vous planifiez un peu plus à l’avance, vous obtenez une meilleure vue des voies et des moments d’évasion possibles, par exemple, en repérant des cafés confortables où vous pourrez vous poser pour lire un livre ou écouter de la musique.

« Il est important de planifier à l’avance non seulement lorsque vous voyagez, mais aussi pendant vos week-ends ou vos soirées d’été « , affirme Leslie Hodge.

Planifier à l’avance peut aider les introvertis, mais il faut aussi laisser de la place pour la spontanéité. « Vous n’êtes pas obligé·e de vous en tenir à votre emploi du temps. Décidez à l’avance ce que vous voulez vraiment faire et planifiez le reste de vos activités en fonction de cela », conseille Ellen Jansegers.

3. Prévoyez des moments de calme

« Je pense que l’équilibre est définitivement la clé ici », déclare Leslie Hodge. « En tant qu’introverti, vous pouvez parfaitement aller à des festivals ou faire d’autres choses qui demandent beaucoup d’énergie, mais assurez-vous également d’avoir des moments tampons entre toutes ces activités. »

Ceux-ci sont en effet importants pour recharger votre batterie et traiter les stimuli.

4. Tenez-vous à l’écart des foules

En tant qu’introverti, vous feriez bien d’éviter les destinations prises d’assaut par les touristes, tant en Belgique qu’à l’étranger. « La côte néerlandaise est moins fréquentée que la côte belge sans être forcément beaucoup plus loin », pointe Ellen Jansegers.

5. Gardez un oeil sur l’heure

Choisir le bon moment pour faire vos activités peut éviter une surstimulation. « La visite d’une ville peut parfaitement se faire avant l’ouverture de tous les magasins », conseille Ellen Jansegers.

Ce qui laisse de la place pour s’imprégner des environs et découvrir de belles adresses à votre rythme. Certains musées sont également ouverts tard le soir. Il y a alors moins de monde et vous pouvez parfois profiter d’un tarif plus avantageux en prime: bon pour l’esprit et le portefeuille.

6. Créez des îlots de sureté

Si vous décidez de visiter des endroits très fréquentés, vous pouvez utiliser tactiquement une partie de l’espace. « Construisez un îlot isolé à l’aide d’un parasol de plage pour vous couper de la foule » suggère Leslie Hodge, qui recommande également l’utilisation de bouchons d’oreille ainsi que le repérage d’oasis en pleine ville tels que les parcs.

Un oasis de calme et de nature en pleine ville

7. Soyez maître de votre destinée

Les voyages en solo sont populaires parmi les introvertis, mais ils peuvent provoquer un sentiment de solitude après un certain temps. Leslie Hodge donne un conseil pour éviter cela : « Pour maintenir l’équilibre entre être occupé et être solitaire, n’hésitez pas à interagir avec vos hôtes ».

Texte: Ellen Haverhals