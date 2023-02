Comment tenir le coup pendant la Tournée Minérale: « contrez la pression sociale grâce à l’humour »

Février est le mois de la Tournée Minérale. Quatre semaine au cours desquelles environ un cinquième des Belges congédient gentiment vins, bières et autres boissons alcoolisées. Peut-être y participez-vous vous-mêmes? Si c’est le cas, voici un conseil pour le faire en douceur et même avec entrain, chaque jour de la semaine.

Nous sommes une espèce sociale. C’est formidable mais parfois difficile. Surtout pour ceux qui participent à la Tournée Minerale. L’alcool est un lubrifiant social, et comme le résumait bien Jean-Paul Sartre, « l’enfer c’est les autres ». Vous pouvez donc être sûr que les gens vous offriront des boissons, qu’ils insisteront peut-être eux-mêmes et qu’ils poseront probablement des questions face à votre sobriété. Avant de vous lancer dans votre second week-end sans alcool, il est donc préférable de vous arrêter et de réfléchir à la manière de gérer la pression sociale.

La préparation est essentielle

« Faites sortir le stratège qui est en vous », est l’un des conseils de Tom Evenepoel, porte-parole de la Tournée Minérale. « La Saint-Valentin tombe en février, par exemple, et les week-ends sont généralement un peu plus difficiles parce que les gens se retrouvent ou sortent à ce moment-là. S’il y a des participants qui résolvent ce problème en sortant moins, ce serait très regrettable. Vous pouvez plutôt élaborer une stratégie pour savoir ce que vous allez faire dans certaines situations et comment vous allez réagir à certaines réactions. Se couper du monde extérieur n’est absolument pas nécessaire. »

Tant que tout le monde fait à peu près la même chose, nous ne réfléchissons pas trop à notre propre comportement. Mais si quelqu’un change soudainement de comportement pendant un mois, cela peut être ressenti comme une confrontation. C’est l’une des raisons pour lesquelles vous ressentirez une pression sociale. Bien sûr, cela en dit autant sur l’autre personne que sur votre choix de ne plus boire d’alcool. Mais peut-être qu’en le sachant, et en anticipant, il sera plus facile de résister et de réagir intelligemment.

L’humour ça marche

Vous avez probablement déjà une idée des personnes qui vont réagir de telle ou telle manière autour de vous, et vous pouvez donc plus ou moins vous préparer à leurs commentaires, blagues et incitations à boire quand même.

Réfléchissez aussi un instant à la façon dont vous réagirez dans des situations qui pourraient vous surprendre. Faites une liste dans votre tête (ou sur papier) des réponses possibles lorsque les gens vous demanderont pourquoi vous ne buvez, afin d’anticiper certaines conversations.

Un simple « non merci » peut suffire, et comme la Tournée Minerale est largement connue aujourd’hui, vous pourrez peut-être vous en sortir en disant « on est en février! ».

Vous pouvez aussi répondre que vous participez à la Tournée Minérale parce que vous avez envie de dormir plus paisiblement, et/ou avoir l’esprit frais.

L’humour, lui aussi, fonctionne toujours. Marijke, qui participe depuis trois ans, aime l’humour noir. « Souvent, une réponse polie suffit, surtout pour les personnes qui me connaissent vraiment. Mais pour ceux qui sont vraiment têtus et qui continuent à me harceler parce que je ne veux pas boire, j’ai trouvé une solution rudimentaire. Je leur dis, le visage tendu, que j’ai surmonté un très grave problème d’alcool et que j’ai maintenant du mal à m’y tenir. En général, ils sont tellement surpris, voire choqués, qu’ils réagissent avec soulagement lorsque je leur dis que c’était une blague, et cessent d’insister. » C’est assez radical, mais avoir une réponse spirituelle toute prête n’est pas une mauvaise idée.

Aussi difficile que cela puisse être parfois, votre motivation pour participer à ce mois sans alcool est on ne peut plus clair. Et vous pouvez toujours y repenser si vous commencez à avoir des doutes. En attendant, tenez bon, et bon week-end !