corecore: l’art de mettre en scène ses états d’âme dans des clips surréalistes sur TikTok

C’est le nouvel hashtag en – core qui cartonne sur TikTok. Et à raison: le corecore est sans doute l’une des tendances les plus créatives qui soient sur Internet, entre surréalisme pop et introspection finalement très arty(core?).

Les réseaux sociaux adorent les suffixes en « core« , pour en faire de redoutables hashtags. Après le cottagecore, le normcore ou le gorpcore, voici donc en(core) un hashtag qui prend possession de la planète TikTok (et qui s’étend à d’autres réseaux): #corecore, aussi appelé « niche core », #nichetok.

Une expérience esthétique visuelle et sonore

Selon l’Urban dictionnary, fameux dictionnaire contributif qui définit les mots et phrases d’argot en anglais, le corecore est une « sorte d’art déconstruit. Fondamentalement, il s’agit d’invoquer l’émotion à partir d’une série de clips (visuels) auxquels vous donnez votre propre signification. »

Le concept donc: mettre en scène ses états d’âme dans un montage sommaire et bref (moins d’une minute) d’extraits vidéos, d’images, de citations, de mèmes glanés sur le World Wide Web, le tout mis en musique et s’enchainant à un rythme soutenu.

Le corecore, de l’art?

Le résultat: de véritables petites pépites d’absurdité, entre surréalisme web pop et mèmes animés de nos déprimes modernes (et on ne parle pas de gifs). Un peu comme si vous chopiez au hasard les images et vidéos que vous propose votre 🔍 Instagram, que vous les assembliez pour exprimer le chaos ambiant du web, à l’instar de celui qui se joue dans votre tête… ou l’inverse.

Et la musique et les textes choisis d’ajouter la touche de pathos nécessaire pour que ça cartonne sur les réseaux sociaux. Certaines de ces petites capsules vidéo sont hyper bien montées, quand d’autres sont plus anarchiques. A l’image, comme l’exprime la tendance, de notre état d’esprit, et de l’afflux d’images et d’informations dont les algorithmes nous inondent.

Et ça marche, ça marche même très bien. Il y a de la poésie (oui oui), de l’expression de soi, de la créativité. Il en faudrait peu – peut-être une reconnaissance officielle – pour dire que c’est de l’art avec un grand A.

