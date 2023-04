En avril, tous en terrasse

Souvenez-vous. Il y a deux ans, nos terrasses s’apprêtaient à accueillir de nouveau leur public. Nous vivions alors au rythme des annonces du Comité de concertation pour savoir si nous récupérerions une vie normale un jour… Deux ans plus tard, nous y voilà. Le printemps a pointé le bout de son nez – giboulées incluses – malgré les «y a plus de saisons ma bonne dame» qui résonnent toujours plus fort depuis qu’une certaine solastalgie nous a presque tous, à des degrés divers, contaminés.

Et si la tentation est grande de rafraîchir votre garde-robe, vous êtes peut-être en train de vous demander comment faire rimer envie d’acheter et éco-anxiété. Dissonance cognitive bonjour. Nos confrères des Echos Start viennent justement de dévoiler les résultats du premier rapport d’impact climatique de Vinted, où l’on apprend que 1,8 kg d’émissions de CO2 en moyenne serait évité pour chaque article acheté sur la plate-forme, et que deux acheteurs sur dix se déclarent être motivés par des préoccupations écologiques.

Le fait que Vinted soit accusé d’encourager la surconsommation ou de freiner les dons ne ralentira pas le progrès du marché de la seconde main. «L’achat d’un article d’occasion sera toujours plus vertueux que du neuf», assure, confiant, le P.-D.G. de l’entreprise dans les colonnes du journal en question. En attendant de savoir comment gérer nos pulsions d’achat, on retiendra ces mots pleins de bon sens dans les pages de ce numéro: «La meilleure solution reste pour l’instant encore la plus simple: acheter moins.»

A la place, on file manger dehors avec ceux qu’on aime.