L’enseignement à domicile vous tente? Voici les règles à respecter pour faire l’école à la maison

Les écoliers se préparent à ranger les cahiers. Mais certains ont dit au revoir à la cour de récré depuis longtemps. De plus en plus de familles optent en effet pour l’enseignement à domicile, mais attention, on n’improvise pas l’école à la maison.

Nul n’ignore en effet qu’en Belgique, les 5 à 18 ans sont tenus de recevoir une instruction. Mais depuis 2020, on observe une augmentation notable de l’enseignement à domicile (EAD) chez nous. Le nombre d’enfants scolarisés à la maison a ainsi presque doublé en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Et si cette augmentation peut en partie s’expliquer par l’abaissement de l’âge de l’obligation scolaire à 5 ans, il semblerait que la crise sanitaire ait aussi incité un certain nombre de parents à gérer les cours eux-mêmes. Mais ce ne sont pas les seules explications, beaucoup de familles décident de déscolariser un enfant quand celui-ci ne s’y retrouve pas dans l’enseignement traditionnel. Attention toutefois que la transition n’est pas à prendre à la légère, et qu’il existe une série de règles à respecter avant de permettre à Junior de troquer les salles de classe pour le (ré)confort de la maison.

Les impératifs de l’enseignement à domicile?

– Quand on opte pour l’enseignement à domicile, les parents deviennent responsables de l’ensemble des apprentissages et doivent donc mettre en place un encadrement pédagogique.

– Il est totalement légal de ne pas suivre des cours dans un établissement reconnu, mais il faut se signaler à l’administration qui effectue des contrôles d’inspection.

– Il est attendu de ces enfants qu’ils maîtrisent les compétences et savoir-faire définis par les programmes en vigueur, afin d’être évalués à un moment donné et d’obtenir une certification.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur enseignement.be.

