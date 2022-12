Manger à l’ère des réseaux sociaux: ce qui a changé

Manger froid, choisir un plat parce qu’il est photogénique, se vanter d’avoir trouvé une table dans tel restaurant ou d’avoir réussi telle recette… Notre comportement vis-à-vis de la nourriture a évolué avec l’implication des réseaux sociaux dans notre quotidien.

Un couteau, une fourchette et… un téléphone portable. Compagnon du quotidien, le smartphone est aussi devenu un indispensable à l’heure des repas.

Sur un plan purement pratique, il ne nous aide absolument pas à nous alimenter, et pourtant l’appareil s’invite sur la table en raison d’une de ses fonctionnalités : l’appareil photo. Si l’on esquisse généralement un sourire en voyant quelqu’un au restaurant en train de prendre son plat en photo s’interrogeant sur son éventuelle implication en tant qu’influenceur, cette nouvelle habitude concerne pourtant bien plus de monde qu’on ne le croit. D’après l’observatoire de Just Eat réalisé par l’Ifop, pas moins de 39% de nos voisins Français immortalisent le contenu de leur assiette. Sans surprise, ce sont les jeunes populations qui sont les plus nombreuses à avoir pris le pli : 34% des 18-24 ans et 57% des 25-34 ans.

Notre rapport à l’alimentation a évolué parce que cette nouvelle manie ne se suffit pas à elle-même. En d’autres termes, les photographes amateurs ne se contentent pas de prendre des clichés. Les photos deviennent des objets que l’on affiche sur les réseaux sociaux. Et les plats au restaurant ne sont pas les seuls à se faire tirer le portrait pour finir sur Instagram (32%). 31% des personnes concernées prennent aussi en photo les recettes réalisées à la maison et même 20% publient sur les réseaux sociaux des plats qu’ils ont commandé en livraison ! Le digital a modifié certains de nos choix alimentaires : 24% des Français ont en effet déjà choisi un plat simplement parce qu’ils voulaient le prendre en photo – une décision d’autant plus assumée par les 18-24 ans (48%). L’expérience même à table peut être altérée puisqu’un Français sur dix avoue avoir déjà mangé froid suite à une séance photo du plat (28% des 18-24 ans).

Quant à comprendre les motivations d’intégrer le digital au moment des repas, peu expriment clairement leur objectif. Seuls 19% avouent publier des photos de plats sur les réseaux sociaux pour s’afficher. Une frange plus dense de la population se cache derrière d’autres raisons : 36% disent vouloir faire saliver leurs amis, 32% souhaitent recommander un plat ou une adresse et 29% veulent se souvenir d’un restaurant.

S’il y a sans doute un peu d’hypocrisie dans ces réponses, les réseaux sociaux sont pourtant bien devenus des sources d’inspiration pour trouver l’endroit où se retrouver autour d’une table. C’est le cas de 52% de répondants.

A l’heure où le succès de Tik Tok et Pinterest repose, entre autres, sur des sujets culinaires, les réseaux sociaux sont des menus géants où trouver la bonne idée pour se sustenter lors du prochain repas (53%). A noter que la démarche des intéressés est positive : seuls 28% des Français concernés utilisent les réseaux pour déconseiller une adresse.

Manger en 2022, ce n’est plus ce que c’était (avant l’arrivée des réseaux sociaux) © Getty Images

Si le téléphone portable est utile à la promotion que l’on souhaite faire de soi-même sur les réseaux, il tient aussi compagnie au moment des déjeuners et dîners. Plus de la moitié des Français (53%) profitent de ces moments pour envoyer des messages via WhatsApp ou d’autres applications de messagerie. 46% envoient des e-mails tandis que 35% visionnent des vidéos sur YouTube ou TikTok ou consultent le fil de leurs réseaux .

Cette étude Ifop a été menée en ligne du 14 au 16 septembre 2022 auprès d’un échantillon de 1.010 individus nationaux représentatifs de la population française, âgés de 18 ans et plus.