Précarité menstruelle: des protections hygiéniques gratuites dans toute la Wallonie

Le gouvernement wallon a décidé d’étendre la distribution de protections hygiéniques gratuites à l’ensemble de son territoire, écrit mercredi La Dernière Heure.

Un an après le lancement à Liège, à Namur et dans le Hainaut d’un projet pilote de distribution de protections gratuites destiné à lutter contre la précarité menstruelle, la ministre de la Santé et des Droits des Femmes Christine Morreale (PS) a décidé d’ajouter le Luxembourg et le Brabant wallon aux régions concernées. « Pour faire face aux dépenses liées aux menstruations, une femme doit en moyenne dépenser entre 10 et 12 euros par mois, soit un budget d’environ 120 à 144 euros par an.«

« Pour nombre de femmes ou de familles plus fragilisées, cela signifie parfois de choisir entre le besoin de protections hygiéniques et leurs besoins alimentaires, soit deux besoins de première nécessité » C.Morreale

Une enveloppe totale de 675 000 euros a été mobilisée pour 2023.

L’an passé, la subvention de 440.000 euros avait permis l’installation de plus de 100 distributeurs à Liège, Namur et dans le Hainaut. Près d’1,5 million de protections ont ainsi pu être distribuées.