7 manières d’utiliser le langage corporel pour contrôler une situation

Sur TikTok, les vidéos de décryptage psychologique de Coach Francesca ont déjà captivé l’attention de plus d’un million de paires d’yeux. Et avec son dernier tuto, dédié à l’utilisation du langage corporel pour contrôler une situation, la jeune femme s’offre un nouveau buzz.

Passée par les bancs de la City University londonienne, où elle a étudié la psychologie, Francesca, ou Coach Francesca pour les TikTokeurs, a choisi de quitter sa Roumanie natale pour les Etats-Unis, depuis lesquels elle diffuse des capsules de vulgarisation qui attirent toujours plus de curieux. Gestion des pensées intrusives, conseils en cas de relation toxique, ou bien encore secrets des personnalités magnétiques, la « psychologie pour les nuls » dispensée par la jeune femme dans un anglais délicatement accenté attire des centaines de milliers de vues à chaque nouvelle vidéo. Et avec plus de 830 000 vues à l’heure d’écrire ces lignes, sa séquence dédiée au langage corporel n’est pas en reste.

C’est que la prémisse de la capsule a tout pour plaire: selon Francesca, il suffirait en effet d’appliquer cinq techniques de langage corporel pour contrôler n’importe quelle situation, aussi intimidante soit-elle. Ses astuces?

Poser les mains sur vos hanches. Oui, comme dans la chanson d’Adamo, sauf qu’ici, ainsi que l’explique la psychologue, cela sert plutôt à montrer à votre interlocuteur que vous êtes alerte et que vous avez quelque chose à dire. En outre, selon Francesca, cette « position de superhéros » boosterait la confiance de la personne qui l’adopte. Montrer physiquement votre désaccord. Vous n’êtes pas d’accord avec l’avis de votre interlocuteur? Si vous êtes réunis autour d’une table, repousser légèrement votre chaise et vous appuyer contre le dossier de celle-ci est une manière de le manifester grâce au langage corporel. Recourir au toucher de substitution. Pour marquer un intérêt romantique qu’on n’ose pas forcément formuler en mots, Francesca recommande de recourir au toucher de substitution, par exemple, en pressant votre bic ou votre crayon contre votre bouche ou en caressant subtilement votre tasse. « Cela indique à l’autre que vous avez envie d’être intime avec lui ou elle » assure la Tiktokeuse. Adapter la position des objets. Si vous appréciez quelqu’un, déplacer les objets qui vous séparent, même s’il s’agit d’une simple pile de classeurs entre vos bureaux, est une manière de l’indiquer. À l’inverse, créer une barrière symbolique d’objets est une manière d’indiquer le contraire. Prendre les choses en main. Toujours selon Francesca, joindre les deux mains à l’horizontale avec les pouces vers le haut est une manière de recourir au langage corporel pour indiquer qu’on est digne de confiance et que l’on croit pleinement en ce qu’on affirme.

Lire aussi: La règle des 6 secondes pour renforcer votre couple et votre mental

En outre, placer vos mains l’une sur l’autre à hauteur de poitrine serait une manière de montrer que l’on est en contrôle de la situation, insiste Francesca, qui invite encore à faire attention au sens de vos paumes: ouvertes vers le haut, elles indiqueraient que vous êtes aimable, tandis que vers le bas, elles enverraient à votre interlocuteur le message qu’il doit vous écouter parce que c’est vous qui contrôlez le dialogue. À tester lors de votre prochaine négociation de salaire?