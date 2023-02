La dépression, un mal qui vous veut du bien?

Tristesse, anxiété, désespoir, apathie, culpabilité… La liste des symptômes associés à la dépression se lit comme une mise en abîme. Et pourtant, contre toute attente, celle-ci pourrait avoir aussi des effets positifs.

Ou du moins, servir une fonction autre que celle de ruiner votre quotidien. C’est en tout cas ce qu’affime Jan Marsh, qui signe chez Dangles « Je me sens tout gris », un ouvrage invitant à faire preuve d’indulgence pour traverser la dépression. « Particulièrement dans notre société qui aspire à ce que tout soit agréable et facile, il peut sembler absurde de chercher une utilité à quelque chose d’aussi éprouvant que la dépression. Néanmoins, partons du principe que la dépression a une raison d’être » invite la psychologue clinicienne australienne, forte de 40 ans d’expérience face à des patients en prise avec divers troubles, en ce compris dépressifs. Et de lister différentes finalités potentielles de la dépression.

Attention, danger

Première piste? Selon Jan Marsh, à l’instar de la douleur physique, la douleur émotionnelle peut faire office d’avertissement.

« Si vous vous foulez la cheville, la douleur vous rappelle de ne pas appuyer dessus avant qu’elle ne soit guérie. Si vous passez outre la douleur, vous risquez des lésions plus graves; alors que si vous vous reposez jusqu’à pouvoir marcher en la sentant beaucoup moins, la guérison sera en bonne voie » jan marsh

Et la psychologue de souligner que tout comme les rares personnes qui ne ressentent pas de douleur physique sont privées d’information sur le danger, si on ignore les signaux envoyés par la dépression, on refuse de conscientiser que nos choix de vie nous mènent sur la mauvaise voie. Selon Jan Marsh, une situation qui n’exploite pas pleinement nos compétences et nos talents est en effet un terreau propice à l’apparition de la dépression. Laquelle peut alors « nous avertir qu’il faut suivre notre destin et nous inviter à choisir une voie dans laquelle nous pouvons mettre tout notre coeur et toute notre âme ».

Quelques mots d’amour

Autre possibilité: la dépression pourrait être le revers de la médaille de l’amour. « Nous souhaitons ardemment être désirés et appréciés, rappelle l’autrice de « Je me sens tout gris ». Si on a l’impression de ne pas l’être et d’avoir perdu notre statut social, ce sentiment de distance et de rupture avec les autres peut donner lieu à un sentiment dépressif. La dépression nous rappelle alors l’importance de rechercher et cultiver des relations de proximité, tout en nous donnant l’opportunité de nous familiariser avec la perte d’un être cher ».

« Certains thérapeutes suggèrent que la dépression est un aperçu de la mort, nous permettant de nous familiariser avec l’idée que la perte fait partie de la vie ». jan marsh

Une perte qu’elle peut aussi nous aider à accepter, d’autres finalités possibles étant de « nous enjoindre à cesser le combat lorsque la situation nous est défavorable », voire de « nous empêcher de gaspiller notre énergie à tenter l’impossible » avance encore l’Australienne.

La dépression, une forme d’hibernation

Qui met en avant l’aspect contemplatif de ce trouble aussi craint qu’injustement stigmatisé. « Elle peut être une invitation à nous reposer, certains de ses aspects étant d’ailleurs comparables à l’hibernation, dans la mesure où de nombreux processus corporels se ralentissent, comme chez les animaux qui hibernent ». D’autant que « comme la graine qui pousse dans l’obscurité, les changements importants peuvent avoir besoin d’une période d’arrêt pour se développer. Le sentiment de manquer de perspectives caractérise souvent l’état dépressif, duquel peut naître une nouvelle orientation de vie, une idée créative ou la prise de conscience de la nécessité de changer significativement ».

En résumé, « chercher la finalité d’un épisode dépressif est un moyen de découvrir ce que cette expérience peut révéler sur votre vie », conseille Jan Marsh, avant d’inviter les personnes qui en souffrent à se demander ce que leur dépression peut bien vouloir leur dire. « Vous serez peut-être surpris de la façon dont une réponse se fera ressentir. Les indications que vous en retirerez vous aideront à aborder la partie suivante et à opter pour certains changements à même d’améliorer votre vie et de vous aider à surmonter cette épreuve ».