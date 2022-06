Edito| Ne partons pas fâchés

La grande transhumance estivale est en marche. Et avec elle son cortège de rushs finaux au bureau et de valises à boucler illico, de chiens et chats à caser et de derniers trucs à acheter… Pour sûr, comme chaque année, et même si nous nous étions juré qu’on ne nous y reprendrait plus, nombre d’entre nous arriveront ventre à terre à destination, épuisés et énervés d’avoir tant trimé. Le sprint en vaut-il le farniente? «Bien sûr», répondent en chœur les 89% de Belges qui, en mai, avaient déjà réservé leur séjour, selon le Baromètre publié par Touring.

N’empêche, ne devrait-on pas revoir notre façon d’envisager nos escapades d’été? C’est ce que la médecin psychothérapeute Anne-Françoise Meulemans, qui a lancé la plate-forme belge de téléconsultations en ligne e-mergence, évoquait récemment en publiant une série de conseils estivaux à l’intention des phobiques de l’évasion, mais aussi de tous ceux qui vivent la préparation, voire le retour au bercail, plus ou moins mal. «Les vacances se transforment parfois en congé de maladie, temps de récupération d’un épuisement chronique», déplorait-elle. Et d’inviter chacun à «donner un écrin» à ce moment de pause, «en prenant soin de soi les jours avant et après» cette parenthèse enchantée. «Il vaut mieux partir moins longtemps, se garder un ou deux jours pour être zen au retour, atterrir en douceur et applaudir le bon pilote que nous sommes», écrit-elle. La spécialiste du bien-être mental nous enjoint également à «vacancifier notre quotidien tout au long de l’année», pour que finalement, ces quelques semaines hors du temps ne soient pas trop fantasmées et que la reprise du travail soit moins pénible…

Que vous soyez vous aussi dans les starting-blocks pour vous envoler vers le paradis, ou déjà de retour au plat pays, on vous encourage donc à savourer chaque instant, ici ou ailleurs, pour que cette belle saison ne se limite pas à une poignée de jours heureux, et que l’été soit sans fin. On peut rêver, hein.