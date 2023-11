L’amitié, le nouveau couple? Comment cet amour platonique a pris toute la place

Longtemps reléguée en-dessous de la famille biologique et du couple dans la pyramide relationnelle, l’amitié prend aujourd’hui la place qu’elle mérite. Et plus si affinités? Entre lune de miel et thérapie amicales, elle adopte les codes du couple, pour le meilleur et pour le pire.

Longtemps, l’amitié est restée relativement bas dans le classement arbitraire appliqué aux relations interpersonnelles. Ainsi, on est supposé d’aimer plus un membre de sa famille biologique qu’un « étranger », tout comme on attend d’une personne en couple qu’elle ressente plus d’amour pour sa moitié que pour l’une ou l’autre ami·e. Lesquels, ça va sans dire, sont aussi « moins importants » que les frères et soeurs, qu’on aime forcément plus que nos potes puisqu’on est unis à eux par les fameux liens du sang. Et si, des décennies (voire des siècles) durant, personne ou presque n’a remis cette hiérarchisation en question, de nos jours, elle semble appartenir résolument au passé. C’est que la redéfinition de l’image traditionnelle du couple a entrainé un changement de perspective similaire sur l’amitié.

Laquelle n’est désormais plus vue comme une sorte de lot de consolation pour celles et ceux qui n’ont pas la chance d’être entourés d’une famille et d’une moitié, mais bien comme une relation de la plus haute importance. Voire même, comme une extension platonique du couple, digne d’autant d’attention si pas plus.

Lune de friends

Vous en doutez? Tapez donc le hashtag « bestie moon » sur les réseaux sociaux, pour voir. Déclinaison amicale de la traditionnelle lune de miel, celle-ci voit des duos d’ami·e·s mettre le cap ensemble vers des destinations d’ordinaires plutôt réservées aux couples de jeunes mariés. Des « destinations romantiques » qui font rêver, et que les jeunes générations n’ont plus envie d’attendre de découvrir, surtout si cela implique d’attendre une fin de conte de fées à laquelle ils ne croient plus tant que ça. Pas besoin de prince charmant pour aller se dorer la pilule sur une plage de sable blanc: on embarque son ou sa BFF et le tour est joué.

Pour les adeptes de cette tendance qui rassemble des millions de posts sur les réseaux sociaux, ce n’est que du bonheur: non seulement c’est l’occasion de découvrir une destination de rêve sans devoir rencontrer « l’âme soeur » ou dire « oui, je le veux » au préalable, mais en prime, c’est une opportunité d’en profiter de manière différente, sans les tensions et compromis inhérents à une relation de couple.

Lire aussi: Pourquoi les amours de vacances virent souvent au fiasco? L’avis de 3 sexologues

Ainsi que le confie Solange, trentenaire célibataire depuis quelques années et « bestie mooneuse » convaincue, « quand je voyage avec mes potes, c’est complètement différent des voyages que j’ai pu faire avec mes ex. Il y a une franchise qu’on ne se permet pas toujours en couple: je vais beaucoup plus facilement dire à une amie que l’activité qu’elle a envie de faire me dit bof et que je vais plutôt passer la journée à paresser au soleil. Le soir, on se retrouve après avoir chacune fait exactement ce qu’on avait envie de faire, sans la moindre once de culpabilité de ne pas « profiter ensemble », et c’est ultra kiffant d’avoir cette liberté tout en ayant quand même quelqu’un avec qui partager l’expérience ».

En thérapie

Même si l’amitié, comme le couple, demande du travail et de l’investissement pour perdurer de manière saine. Certes, le terrain est parfois moins miné entre amis, sans belle-mère de l’enfer, libido qui fluctue et autre répartition des tâches ménagères à gérer, mais cela ne veut pas dire que nos relations amicales ne demandent pas qu’on y travaille. Raison pour laquelle outre-Atlantique, en marge des traditionnelles thérapies de couple et familiale, on voit désormais fleurir le business des friendship therapies.

Amies depuis plus de dix ans, Aminatou Sow et Ann Friedman ont relaté au Guardian le choix de recourir aux services d’un thérapeute, et confient que ce dernier leur a fait part de son étonnement que plus d’amis ne suivent pas leur exemple, puisque la majorité de sa patientèle finit par lui parler de ses amis en consultation. Et le duo, qui a créé ensemble Call Your Girlfriend, un podcast « pour toutes les besties longue-distance », de pointer que « si vous en avez les moyens, il est important et salutaire de vous offrir une thérapie de couple pour surmonter des moments difficiles de votre relation », parce que celle-ci est « tout aussi importante qu’une relation de couple.

Lire aussi: L’un·e va chez le psy, l’autre pas: comment surmonter l’écart thérapeutique

Ce n’est pas le Dr Miriam Kirmayer qui va les contredire: cette psychologue clinicienne a en effet choisi de dédier sa carrière à l’étude des relations amicales. Et propose en parallèle de ses écrits sur le sujet un service de consultation dédié, qu’il s’agisse d’un accompagnement pour aider ses patients à se faire de nouveaux amis à l’âge adulte, ou bien de consultations en duo, pour naviguer les conflits, améliorer la communication et maintenir les amitiés malgré les changements inhérents au passage des années.

« Naviguer nos amitiés à l’âge adulte peut s’avérer difficile, pointe le Dr Kirmayer. La vie est toujours plus prenante, nos autres relations et responsabilités deviennent prioritaires et il peut être difficile de trouver le temps et la confiance nécessaires pour nouer de nouvelles relations, sans parler de garder nos amis existants proches ».

Oui, je le veux

Et pourtant, contrairement à la hiérarchisation perpétuée depuis des générations, ceux-ci sont de la plus haute importance. Et si on est prêts à faire des efforts pour notre couple ou notre famille biologique, nos amis le méritent aussi. Après tout, n’est-ce pas sur leur épaule qu’on va pleurer quand nos proches nous déçoivent? Les meilleurs d’entre eux ne sont-ils pas « toujours là »?

Lors de la sortie de son autofiction Everything I Know About Love en 2018, la journaliste et auteure britannique Dolly Alderton avait fait sensation en centrant la trame du livre non pas sur ses relations romantiques mais bien sur son lien avec sa meilleure amie. Depuis, le livre est devenu un best-seller, a été adapté en série télévisée, et a inspiré pléthore de témoignages similaires. Sa compatriote Elizabeth Day a ainsi publié Friendaholic, ses « confessions d’une accro à l’amitié », et révélé dans la foulée le secret pour la faire perdurer: l’amour. Tout simplement.

« Il ne s’agit pas nécessairement de rester en contact en permanence ou de se voir chaque semaine. Il s’agit d’aimer à distance, si nécessaire, de toujours penser le meilleur de l’autre et de savoir qu’il prendra contact avec nous quand et s’il en a besoin parce que vous avez gardé de l’espace pour lui dans votre cœur ». Si cette description vous semble pouvoir s’appliquer aussi à votre moitié, ce n’est pas un hasard. Après tout, ce n’est pas tant que l’amitié est le nouveau couple mais bien plutôt que les liens qui nous unissent aux autres semblent enfin s’affranchir d’une classification injuste et arbitraire. Si Yves Saint Laurent estimait que « l’amour est le plus important dans la vie. Non, l’amitié est plus importante encore », on préfèrera désormais affirmer que peu importe la dénomination plutôt qu’on ait le lien. En couple, entre amis ou en famille, l’important c’est d’aimer.

