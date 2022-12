Les conseils sur TikTok sur la santé mentale sont-ils sans danger?

Sur TikTok, les conseils pour améliorer sa santé mentale, lutter contre son anxiété ou déceler les symptômes d’une dépression sont monnaie courante. Suivis par des millions d’utilisateurs, ces conseils sont-ils vraiment sans danger ?

Les jeunes utilisent de plus en plus les réseaux sociaux comme un moteur de recherche. Sur TikTok notamment, les contenus concernant la santé mentale font partie des plus populaires de la plateforme, si bien que le géant chinois a lui-même créé une page dédiée au « bien-être mental » si vous tapez dans la barre de recherche « mental health » (« santé mentale »).

Face à cet océan de contenus, la question reste de savoir si ces conseils sont bien pertinents ou plutôt trompeurs. C’est pourquoi la plateforme PlushCare, spécialisée dans la prise de rendez-vous de médecins et des thérapeutes, a analysé 500 vidéos TikTok ayant en légende les hashtags #mentalhealthtips et #mentalhealthadvice, en juillet 2022.

Avec l’aide des professionnels de santé, qui ont en moyenne 15 ans d’expérience et une formation dans les 50 meilleures écoles de médecine aux États-Unis, la plateforme a souhaité déterminer si ces conseils étaient corrects ou présentaient des risques pour le bien-être de l’utilisateur.

Selon les résultats, 83,7% des conseils à propos de la santé mentale sur TikTok sont trompeurs. Si plus de la moitié (54%) des conseils contiennent des informations exactes, un peu moins d’un tiers (31%) regorgent d’informations inexactes. Pire, 14% des contenus contiennent des informations potentiellement dangereuses.Par ailleurs, parmi les vidéos analysées, seuls 9% des créateurs sont qualifiés pour venir en aide aux personnes en difficulté.

Si tous les conseils ne sont pas à jeter, l’étude souligne l’importance de ne pas croire toutes les informations trouvées sur TikTok.

Selon l’étude, la popularité de ces vidéos s’explique par le prix trop élevé d’une consultation chez un thérapeute et les délais d’attente qui peuvent parfois être très longs. Les utilisateurs préfèrent alors se tourner vers des contenus gratuits. Les 500 vidéos analysées ont cumulé 3,5 millions de « like », ont été regardées presque 25 millions de fois et ont touché plus de 43 millions d’abonnés. Un impact énorme.

Attention aux vidéos sur le TDAH

Avec plus de 17,9 milliards de vues, les contenus ayant le hashtag #ADHD (TDAH, le Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité) font partie des sujets les plus viraux sur la plateforme. Les vidéos traitant du trouble du déficit de l’attention (TDAH) ont explosé, mais d’après l’étude de PlushCare, ces vidéos contiennent 100% d’informations trompeuses.

Les contenus sur le trouble de la personnalité borderline (« TPB » ou « BPD » pour Borderline personality disorder en anglais) sont les deuxièmes à contenir le plus de conseils trompeurs à 94%, suivis des conseils sur la dépression et l’anxiété (90%).

Mais si ces informations sont trompeuses, certains conseils peuvent s’avérer corrects. C’est le cas de la moitié des conseils sur le TDAH, qui rassemblent pourtant 18% de conseils potentiellement nuisibles. Les conseils sur la santé mentale en général recueillent le plus de conseils pertinents (59%) tandis que les vidéos spécialisées dans les traumatismes contiennent le plus d’informations inexactes (58%).

En plus des réseaux sociaux, les jeunes de la génération Z se tournent également vers les podcasts comme thérapie.