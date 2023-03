8 effets positifs du compliment (pour celui qui les fait et pour celui qui les reçoit)

Un compliment, ça fait du bien au moral, c’est évident. Pour cette Journée mondiale qui lui est consacrée ce 1er mars, on décortique ce qui est si bon dans ces mots tant doux à l’oreille, pour celui qui les reçoit mais aussi pour celui qui les exprime.

Par Soraya Benatmane

Qu’on se le dise, les compliments sont aussi agréables à donner qu’à recevoir. Il se trouve que l’être humain a toujours eu besoin de reconnaissance, d’encouragement et de sollicitude pour se sentir bien. C’est donc pour cela qu’en 2003 aux Pays-Bas a été créée cette journée particulière. Elle a été voulue par ses initiateurs comme « la journée la plus positive dans le monde ».

Mais que nous apporte réellement un compliment, pourquoi est-ce si important?

1. Confiance

Un compliment est un acte qui donne confiance en soi et à l’autre. Et avoir confiance en soi est un facteur primordial pour s’épanouir un peu plus chaque jour.

2. Reconnaissance

Un compliment est porteur d’émotions. Il engendre un ressenti positif et entraine, dans son sillage, un sentiment de reconnaissance envers l’autre.

3. Bien-être

Ces petits mots du quotidien peuvent nous toucher droit au coeur. Nous ne savons pas toujours pourquoi mais, un compliment peut-être très positif sur notre état d’esprit. On a alors l’impression de se retrouver sur un petit nuage.

4. Enrichissement

Les remarques en général sont bénéfiques à l’évolution de chacun, mais, un compliment enrichit. Encourager, c’est faire prendre conscience à l’autre de ses qualités. En les mettant en exergue, on prend conscience de ses propres qualités. Un atout pour soi et pour les autres donc.

5. Montrer ses sentiments

Au sein d’une famille ou dans un couple, le compliment est primordial. Le moindre petit mot, même anodin prouve constamment à l’autre que l’on tient à lui. Le compliment est une manifestation de ses sentiments. Il est libérateur.

6. Renforcement

Une surdose de compliments peut être perçue comme une tentative de manipulation mais, un compliment véritable, qui vientdu coeur, renforce le lien entre deux personnes, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle.

7. Investissement

Que ce soit une vague de compliments ou un simple petit mot en passant, cela peut créer une envie de s’investir davantage. Et l’investissement, c’est connu, améliore les résultats.

8. Dépassement de soi

Timide, gêné… Faire un compliment n’est pas toujours chose aisée. Cela pousse à s’ouvrir à l’autre et à montrer ses propres faiblesses. Heureusement, une fois le compliment fait, la sensation d’avoir pu franchir ses limites et de s’être dépassé est une récompense pour le complimenteur.

Enfin, point essentiel: à l’instar de l’agressivité qui se propage comme une traînée de poudre, créant un environnement délétère, la bienveillance d’un compliment, par son effet boomerang créera une atmopshère sereine et bénéfique.

