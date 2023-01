Santé mentale: les différentes thérapies et comment choisir celle qui vous convient

Anxiété, dépression, sentiments altérés, crises sociales, écologiques et économiques: nombreuses sont les raisons pour lesquelles on peut être amené à entreprendre une thérapie. Dans l’inconscient collectif, il semblerait que la (psycho)thérapie soit encore associée à la méthode freudienne. Cependant, il existe d’autres courants dont les méthodes diffèrent. C’est ce que Valérie Lanneau, psychologue diplômée de l’ULiège, spécialisée en clinique psychothérapeutique intégrée à l’UCLouvain explique en nuançant : « les modes thérapeutiques peuvent se combiner. » Passons les en revue :

Les thérapies cognitives et comportementales (TTC) sont celles qui travaillent, comme leur nom l’indique, sur les comportements, les cognitions (NDLR: les pensées) et les émotions. Le psychothérapeute va alors se centrer sur ce que la personne amène comme problème et dégage ce qui peut être à l’origine de celui-ci. « L’intérêt de cette pratique – que j’exerce – est de s’intéresser au fonctionnement de l’individu dans sa manière de penser, de réagir, sur les impacts des événements qui nous ont construit en tant qu’individu. Et ainsi de mettre en lumière les dysfonctions psychologiques ou comportements considérés comme inadéquats par le patient.

Ce type d’approches peut répondre à des troubles alimentaires, des phobies, des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) ou à une manière problématique de fonctionner (dépression, difficulté d’affirmation de soi, difficultés transitoires dans la vie) », explique Valérie Lanneau qui précise : « il ne faut pas enfermer la thérapie cognitive et comportementale comment l’unique résolution d’un trouble pathologique. Cette pratique amène à réfléchir sur la manière de fonctionner et à mettre le doigt sur des choses à ‘déconstruire’ et ‘(re)construire’ en se concentrant sur le comportement, les pensées et les émotions. Les psychothérapeutes en TCC vont aussi essayer d’en apprendre sur les apprentissages familiaux, les relations aux autres, à soi. »



ou psychodynamique est celle qui va s’intéresser à l’inconscient, « aux conflits intrapsychiques/internes qui peuvent être à l’origine du problème. Le psychothérapeute va laisser place à la libre association de pensée – il interviendra moins et laissera le patient plus libre de parole – et à l’inconscient (les rêves, les actes manqués, par exemple.) Il amène à la prise de conscience. On a recours à ce genre de thérapie lorsque l’on est face à des situations de vie difficile. Elle permet de mieux se connaitre et/ou avoir une prise de conscience. » L’ approche systémique , elle, s’intéresse à « la personne dans son système : sa famille, son couple ou relations amoureuses, son environnement de travail ou scolaire (et dans ses relations avec ses pairs).

Le systémicien va chercher à comprendre le patient dans son interaction, sa communication et échange avec les autres. Il va être en quête des symptômes dans un dysfonctionnement plus global dans l’ensemble du système autour de la personne. Ces thérapies peuvent se faire en groupe avec des entretiens avec la famille, avec le couple ou un groupe. »



À côté de ses quatre approches qui définissent le style du thérapeute, on en trouve d’autres comme la thérapie bioénergétique qui travaille le lien entre le corps et l’esprit comme, par exemple, la kinésiologie: Ici, « on va aller chercher les zones de tensions corporelles qui sont liées à des zones de tensions psychiques. Cette approche du corps diffère en ce sens que le patient est moins amené à verbaliser ». Dans les thérapies bioénergétiques, on peut aussi rencontrer « l’hypnose, au cours de laquelle le patient est dans un état de conscience modifiée » ou « l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) qui travaille sur le mouvement des yeux. »

Valérie Lanneau met toutefois en garde le rapprochement qui peut parfois être fait entre le coaching et la thérapie : « le coaching peut exister à travers les différents styles mais le coaching comme discipline n’a pas le regard psychologique sauf s’il a une formation en psychologie qui a été réalisé avant. Derrière les psychothérapies, le thérapeute a une formation de psychologue. »

Les TTC, un processus dévalorisé ? La praticienne des TTC confie que la thérapie centrée sur un symptôme ou un problème a mis du temps a acquérir ses lettres dans noblesse : « On a beaucoup entendu que cette thérapie pouvait ne pas être considérée comme suffisante. J’estime que c’est faux. Il ne s’agit pas que d’une thérapie centrée sur le problème. On (les thérapeutes en TTC) prend en compte le contexte dans lequel le problème survient et on parcourt également l’histoire de vie du patient, l’acquis de ces apprentissages. J’ai toutefois le sentiment que la vision réductrice dont souffraient les TTC a évolué et qu’elles sont plus acceptées aujourd’hui. Les approches sont différentes, certes, mais nous ne sommes pas en concurrence. Le rôle du thérapeute reste avant tout de répondre à la difficulté rencontrée par la personne. »

Bye bye Freud et Lacan ?

Elle se veut prudente dans ces propos, et notre psychologue invite à la nuance : « Autrefois, l’unique courant thérapeutique était la psychanalyse, discipline fondée par Freud au début du XXe siècle, et ce qui lui est lié : la sexualité et principalement la sexualité infantile (complexe d’Œdipe et autres problèmes liés à la relation à la mère). La discipline a évolué et les psychothérapeutes ont une vision plus large qui n’a plus comme point d’orgue cette analyse plus réductrice. C’est tout le moins ma perception plus personnelle des choses. »

De l’unique à la hiérarchisation des styles, aujourd’hui la psychologie se veut plus transversale, « en fonction des besoins du patient, de sa personnalité et de ce qu’il recherche dans la thérapie, on va adopter plus tel ou tel méthode, car ils cohabitent et on peut piocher dans les différents courants quand c’est utile. »

Choisir sa thérapie et son thérapeute

Après toutes ses explications, comment bien choisir sa thérapie ? La psychologue répond: « Si vous avez pris conscience de votre problématique, qu’elle est familiale, par exemple, et que les difficultés rencontrées sont liées à d’autres plus larges, dirigez-vous vers une thérapie systémique. Si vous souhaitez questionner des schémas de pensées et que vous souhaitez aller au plus loin, optez pour la psychanalyse. Si vous souhaitez partir de ce qui ne va en faisant des liens conscients et d’arriver à modifier votre façon de fonctionner pour être plus épanouie, allez vers les TTC. Enfin, si vous voulez mieux vous connaitre, en tout conscience, en développement tout votre potentiel, dirigez-vous vers une thérapie humaniste. »

Pour Valérie Lanneau, cela reste cependant une vision très caricaturée : « Chaque approche peut donner une vision de la problématique et permet d’avancer sur le chemin. La base de toute thérapie est la posture du thérapeute qui doit faire preuve d’empathie, respecter le secret professionnel, être respectueux. La relation de confiance qui va se créer entre le patient et le thérapeute est également d’une grande importance. Et, le patient peut commencer une thérapie dans un style et puis questionner sa problématique sous un angle différemment grâce à une autre approche. »

Combien de temps ça dure?

En fonction de la méthode utilisée, la durée peut varier. En effet, « la cure analytique est souvent plus longue. Quand on questionne l’intrapsychique et si on veut se connaitre et se comprendre, cela peut durer une vie. Mais ce n’est pas forcément ce que la personne va chercher. Les TTC sont, de manière générale, plus courtes mais elles ne questionnent pas l’intrapsychique vu qu’elles s’intéressent aux changements dans son état global. Cela peut durer quelques mois. Quand on passe d’une à deux années, on entre dans ce qu’on appelle une thérapie de fond. Les thérapies systémiques peuvent être aussi moins longues mais pour les thérapies psychodynamiques d’obédience analytique, il y a un travail plus en profondeur (lié à l’inconscient) et cela prend plus de temps. »

Et de rappeler que l’une des clés de la thérapie est « l’alliance thérapeutique, c’est-à-dire, la relation unique de confiance qui va se créer entre le patient et le thérapeute. Elle est primordiale. »

Déconstruire des discours

Prendre la décision de suivre une thérapie peut être difficile pour certaines personnes. Concernant les peurs qui pousseraient des personnes à ne pas venir en thérapie, la psychologue de préciser : « J’espère que l’idée qu’il faut être fou pour venir en psychothérapie n’est plus largement acceptée car il ne faut pas être fou pour venir en thérapie. A certains moments d’une vie, il peut être important pour une personne de faire une pause, surtout dans nos sociétés occidentales contemporaines, où l’action et la performance priment. On prend moins le temps de savoir comment on va vraiment. S’offrir ce temps ou s’accorder par rapport ce qui ne va pas et y réfléchir peut s’avérer bénéfique. La santé mentale est essentielle et doit être préserver, surtout quand elle est mise à de rudes épreuves dans des périodes difficiles. »