8 signes que vous êtes peut-être psychopathe sans le savoir

De vos choix musicaux à vos préférences alimentaires en passant par le chiffre que vous renvoie la toise, nombre de signes (pseudo?) prouvés scientifiquement trahiraient le fait que vous êtes peut-être un·e psychopathe qui s’ignore.

La mauvaise nouvelle: ça ne se soigne pas. La bonne, par contre, c’est que les chances qu’être psychopathe soit déterminé par votre cocktail préféré sont minimes, voire inexistantes. Ce qui ne nous a pas empêché d’écumer le web pour y dénicher 8 marqueurs potentiels de psychopathie.

Les signes qui trahissent une personnalité psychopathe

Pour en avoir le coeur net, voyez à combien de ces critères vous correspondez.

Vous êtes de petite taille

Une étude internationale parue en mars 2023 dans la revue scientifique Elsevier met en évidence le lien entre les personnes de petite taille complexées par celle-ci et les traits de personnalités associés à la Triade noire, soit narcissisme, machiavélisme et psychopathie. Pour info, d’après les critères médicaux, une personne est qualifiée de petite si elle mesure moins d’un mètre 66 (pour un homme) ou 1m55 (pour une femme).

Vous aimez le gin tonic

À l’été 2022, des chercheurs autrichiens de l’université d’Innsbruck ont affirmé que les personnes disposant d’une préférence pour les goûts amer, celui du gin tonic par exemple, étaient plus susceptibles de présenter des traits de personnalité « malveillants », psychopathie en tête. Avis à celles et ceux qui ne peuvent imaginer de commencer leur journée sans une généreuse dose de caféine: cela vaudrait aussi pour les fans de café noir.

Vous avez fait de la résistance au port du masque

Une enquête réalisée en 2020 par une équipe de chercheurs de l’Ecole de sciences sociales et humaines de Varsovie sur 755 individus âgés de 18 à 78 ans révélait ainsi que les personnes présentant des traits de la Triade noire (encore elle) étaient les plus opposées au port du masque. Vous pensiez être objecteur de conscience, mais vous êtes donc peut-être tout simplement psychopathe, allez savoir.

Vous êtes proche de vos ex

Sur base de l’analyse d’un échantillon de 860 personnes, des chercheurs de l’Université d’Oakland a mis à jour les raisons qui font qu’une personne reste proche de son ex, à commencer par une volonté de maîtriser la rupture et de conserver l’ascendant qu’on pouvait avoir sur lui ou elle. Un comportement qui, lui aussi, trahirait des tendances psychopathiques.

Vous exercez un métier à responsabilités

En 2016 déjà, une étude de l’université américaine de Bond avait permis d’établir un classement des professions qui compteraient le plus de psychopathes parmi leurs rangs. Verdict? En tête, on retrouve les chefs d’entreprise (21% d’entre eux en seraient, rien que ça) suivis des avocats, des personnalités médiatiques, des chirurgiens, des journalistes, des policiers ou encore des chefs de cuisine… Sans oublier les membres du clergé.

Vous êtes un oiseau de nuit

D’après des psychologues de l’université de Sydney, qui ont publié leur trouvaille dans la revue Personality and Individual Differences, les couche-tard seraient plus susceptibles que les autres de présenter des traits de personnalité de la (et oui) Triade noire.

Vous n’aimez rien tant que parler de nourriture (ou d’argent)

D’après Jeff Hancock, en charge de l’analyse du profil de 52 meurtriers pour la prestigieuse université de Cornell, ces derniers seraient susceptibles de décrire de manière extrêmement détaillée ce qu’ils ont consommé le jour de leur crime, et de se lancer dans des descriptions tout aussi minutieuses de ce qui a trait à l’argent. En cause, une tendance des personnalités asociales à voir tout ce qui les entoure comme étant à eux s’ils le désirent, et à faire preuve d’un intérêt tout particulier pour ce qu’ils peuvent consommer, qu’il s’agisse de biens ou de mets.

Vous faites preuve d’une créativité débridée

Pour Adrianne John R. Galang et ses collègues de l’université de De La Salle, aux Philippines, il existerait un type de personnalité « prosociale », soit des personnes qui, contrairement à l’image qu’on se fait d’un Hannibal Lecter, mettent leurs pulsions au service de leur créativité plutôt que de commettre des méfaits. Et de citer en exemple Picasso et la violence (visuelle) de sa période cubiste pour appuyer leur propos.

Des signes qui (ne) trompent (pas)

Problème de cette liste de critères? À l’ère de l’obsession collective pour la céramique et les cafés artisanaux et dans un contexte où le travail empiète de plus en plus sur la vie privée (et le sommeil), il semble difficile de ne pas se reconnaître dans plusieurs des critères de la liste. Seriez-vous donc vraiment psychopathe sans le savoir? À l’énonciation des divers critères avancés par les études compilées dans cet article, le psychiatre liégeois Nicolas Wuyard ne peut réprimer un éclat de rire.

« Peut-être que certaines de ces études ont un mode opératoire et une analyse tout ce qu’il y a de plus scientifiques, mais leurs résultats restent au mieux anecdotiques parce qu’il y a tellement de variables et de facteurs qui interviennent dans la construction de ce type de personnalité qu’il est virtuellement impossible d’établir des liens de causalité linéaires » Dr Nicolas Wuyard

En outre, la sagesse populaire ne veut-elle pas que le fait même de s’interroger sur sa propre personnalité signifie qu’on n’est pas psychopathe, puisque ces derniers ne présentent pas la moindre forme d’empathie ou de remise en question? Pas si simple, nuance le Dr Wuyard, qui explique que certains psychopathes peuvent prendre conscience que leur comportement est problématique et a des conséquences pour eux et leur entourage.

Ceci étant, « ces personnalités étant dans la recherche du plaisir immédiat et la mise en place de comportements autocentrés où l’autre est peu considéré, si on se pose des questions sur soi en s’inquiétant, c’est déjà bon signe ». D’autant que n’en déplaise à ceux qui brandissent le terme plus vite que vous ne pouvez dire « pervers narcissique », le DSM, bible du diagnostic des troubles mentaux, n’utilise plus le terme psychopathe, lui préférant « personnalité antisociale ».