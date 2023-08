« Mon ex toxique était un pervers narcissique » ou les dangers du langage thérapeutique

Avec des termes tels que ‘trauma’, ‘gaslighting’ et ‘narcissique’ qui s’invitent dans le langage quotidien, c’est un peu comme si tout le monde était soudain psychologue. Et cet abus de langage thérapeutique n’est pas aussi anodin qu’on pourrait le croire.

« Vous devriez mieux garder vos limites ». « J’en porte le trauma ». « Il a essayé de te gaslighter ». Il y a de fortes chances que vous, ou quelqu’un de votre entourage, fassiez régulièrement des déclarations telles que celles-ci, le langage thérapeutique s’étant peu à peu immiscé dans le langage courant. De nos jours, tout le monde guérit ainsi son enfant intérieur, se convainc que son ex est toxique et/ou narcissique ou partage des publications sur l’importance de prendre soin de soi, sans oublier une tendance à l’autodiagnostic permanent.

Et c’est une bonne chose, non? Que nous remettions en question nous-mêmes et les autres et que nous intellectualisions nos sentiments sonne comme une victoire bienvenue dans un monde où plus de la moitié des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale ne demandent pas d’aide par peur de la stigmatisation. Et pourtant, nous devons être prudents avec le langage thérapeutique, mettent en garde les psychologues. « Si vous faites juste des déclarations gratuites et que vous dites que vous souffrez de TOC, de dépression, de TDAH ou de traumatismes, vous contribuez à isoler encore un peu plus les personnes qui en souffrent vraiment », explique la psychologue clinicienne Kaatje Vandevelde.

La pseudo-sagesse des réseaux sociaux

Comme de nombreuses tendances, l’adoption du langage thérapeutique par Monsieur et Madame Tout-le-monde vient probablement des réseaux sociaux. Kathrin Karsay, chercheuse et experte en médias sociaux à la KULeuven, le pense: « Les influenceurs, ainsi que les professionnels de la santé, sont la force motrice de la promotion du langage thérapeutique sur les réseaux sociaux, où il se manifeste sur diverses plateformes telles que Twitter et Reddit, mais aussi et surtout Tiktok et Instagram. »

Par exemple, le profil du thérapeute Insta est entré dans nos vies il y a quelques années avec sa sagesse inspirante et poétique bienvenue sur notre flux. Pensez à des messages tels que « L’intuition dit que les oiseaux devraient voler vers le sud chaque hiver. Il vous indique également quand quelqu’un ne vous convient pas. Faites-vous confiance », mêlés à des conseils scientifiquement fondés, partagés par de vrais professionnels.

Au fond, il y aurait presque quelque chose de touchant là-dedans : tous ces canaux d’aide qui publient des informations dans un format accessible pour des personnes qui n’ont peut-être pas accès à la thérapie. « D’une certaine manière, cela aide à supprimer le tabou et réduit considérablement le seuil de la thérapie », déclare Karsay. « Mais vous devez faire attention, car tous les comptes de thérapie n’ont pas vos meilleurs intérêts à cœur . »

‘Je suis ton plus grand soutien! (achète mon livre)’

Les influenceurs ont généralement (lire : toujours) un objectif différent sur les réseaux sociaux que celui des professionnels de la santé mentale. « Par exemple, un professionnel peut être plus intéressé par la sensibilisation. Un influenceur, en revanche, est souvent intéressé par le trafic qui mène à sa plateforme », explique Kathrin. Soit le nombre de likes, de partages et de commentaires.

La psychologue britannique Seerut Chawla renchérit, elle qui est connue pour sa critique franche du discours thérapeutique et de l’Insta-thérapie. « La vraie thérapie est différente pour chaque patient parce que chaque patient est différent. L’insta-thérapie a été commercialisée, ce n’est rien d’autre qu’une tactique de marketing. Un tel message donne au lecteur le sentiment qu’il s’adresse directement à lui, de sorte qu’il s’y identifie et paie ensuite avec son attention ou son argent », a critiqué le psychologue dans une lettre ouverte.

Et de se dire également agacée par le ton mignon à souhait de la thérapie Insta. « En tant que thérapeute, si vous envoyez constamment des messages d’éloges tels que » je t’aime « , » vous en valez la peine « , » je suis votre plus grand partisan » ou » ce n’est pas de votre faute « , vous êtes très malhonnête. Et surtout, vous ne rendez pas les gens plus résilients de cette façon ».

La psychologue clinicienne Kaatje Vandevelde y est également exposée avec sa patientèle : « Je remarque que certaines personnes cherchent une forme de validation et trouvent leur caisse de résonance en ligne. Ils se retrouvent dans une sorte de chambre d’écho où ils obtiennent toutes les confirmations qu’ils recherchent. En conséquence, ils ne sont pas encouragés à se remettre en question de manière critique et à briser leur isolement ». Contre-productif, vous avez dit contre-productif?

Différencier la douleur du traumatisme

Reste que l’offre excédentaire d’insta-thérapie aurait façonné notre façon de penser et de parler aujourd’hui. Dans les mots (durs) de Seerut Chawla : « Si vous êtes quotidiennement confronté à un déluge de « cela pourrait être problématique! », « cela pourrait être problématique! », alors tôt ou tard vous allez finir par intérioriser ce message ».

Des termes tels que traumatisme, autrefois réservés aux personnes souffrant de trouble de stress post-traumatique, sont maintenant utilisés dans des contextes quotidiens. Cela a d’ailleurs récemment fait la une des journaux, lorsque l’acteur Jonah Hill a été critiqué pour avoir utilisé le langage thérapeutique de manière douteuse dans une relation passée.

C’est aussi un sujet brûlant dans la culture populaire : des films primés comme Everything, Everywhere, All at once traitent du sujet des traumatismes intergénérationnels. Ces dernières années, un arsenal de livres sur les traumatismes a également été publié, du très populaire ‘Ça n’a pas commencé avec vous’, de Mark Wolynn à ‘Ce que mes os savent’, de Stephanie Foo ou encore Emotional Inheritance du Dr. Galit Atlas.

Résultat: le traumatisme semble être partout. Mais est-ce vraiment le cas ? Dans un éditorial du New York Times de 2022, Jessica Bennett écrivait : « Il se passe suffisamment de choses horribles dans le monde et il y a de graves crises de santé mentale qui justifient un langage aussi dur. Mais depuis quand utilisons-nous ce langage pour, eh bien, tout décrire? » Car si tout est un traumatisme, qu’est-ce qu’un véritable traumatisme ?

Parlé comme un·e responsable RH

« Je remarque qu’il y a un grand besoin de mettre une étiquette sur tout et de recourir rapidement à ce genre de mots très chargés », regrette Kaatje Vandevelde. « C’est une tendance inquiétante. L’utilisation excessive de ces mots dilue leur sens et leur importance. Si vous faites juste des déclarations gratuites comme « J’ai un TOC, une dépression, un TDAH ou des traumatismes », vous diluez leur sens. Pensez également aux déclarations que vous faites sur les autres. Nous devons tous faire face à des failles, mais est-ce pour cela que tout le monde est toxique ou narcissique ? »

Ceux qui utilisent le langage thérapeutique ressemblent souvent à des employés des RH. Lorsque quelqu’un a besoin de vous, vous ne dites pas : « Je suis désolé que tu traverses une période difficile, mais je ne peux pas être là pour toi parce que je dois protéger mes limites. C’est distant, et il faut se demander si c’est bien ce qu’on veut projeter. La psychologue Seerut Chawla dans le podcast IWeigh

Et il en va de même pour des mots comme « gaslighting ». Terme qui n’est pas utilisé par les psychologues, mais vient plutôt de la pièce de théâtre Gas Light, produite en 1930. L’intrigue parle d’un mari qui manipule mentalement et émotionnellement sa femme jusqu’à ce qu’elle pense qu’elle est « folle ». Aujourd’hui, le « gaslighting » est utilisé pour décrire une forme de manipulation qui fait apparaître quelqu’un comme instable, irrationnel et non crédible.

Un terme moins chargé tel que «protéger vos limites» est également une forme de langage thérapeutique. « Beaucoup de personnes ne peuvent pas protéger leurs limites et n’osent pas en parler. Je ne peux qu’encourager les gens à en discuter », déclare Vandevelde. Mais pas n’importe comment.

Gare aux psychologues du dimanche

Bien sûr, le fait que nous parlions beaucoup plus de santé mentale dans la vraie vie et en ligne a aussi des conséquences positives. « Prenez l’exemple de l’autisme : chez les femmes, il a longtemps été sous-diagnostiqué. C’est parce que la science étudiait principalement la forme d’expression masculine », explique Kaatje Vandevelde. « L’autisme se manifeste différemment chez les femmes. Grâce aux réseaux sociaux et aux connaissances qui s’y propagent, beaucoup de femmes s’y reconnaissent soudainement et font le pas vers une aide professionnelle. »

« Mais il y a aussi trop de fausses prises de conscience », explique la chercheuse Kathrin Karsay. « Avec la quantité d’informations génériques et non personnalisées dont nous sommes bombardés sur les réseaux sociaux, nous courons le risque de nous identifier à des étiquettes qui n’ont peut-être rien à voir avec nous. »

Les psychologues appellent cela l’effet Barnum. « Cela fait référence au phénomène psychologique où les gens croient que de vagues déclarations sur eux-mêmes sont exactes, même si ces déclarations peuvent en fait s’appliquer à un grand nombre de personnes. Un peu comme les horoscopes », explique encore la chercheuse Kathrin Karsay.

Bien sûr, cela ne change rien au fait qu’il existe également des thérapeutes professionnels qui partagent des connaissances précieuses sur les réseaux et réduisent ainsi considérablement le seuil d’assistance. « Et je ne peux qu’encourager cela », déclare Kaatje Vandevelde. « En principe, tout le monde pourrait bénéficier d’un thérapeute pour apprendre quelque chose sur lui-même, mais veuillez vous adresser à quelqu’un ayant des connaissances et des compétences et non à un psychologue du dimanche diplômé de TikTok. »