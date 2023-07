Voici 5 livres pour se sentir mieux cet été

L’été et les vacances sont le moment idéal pour se poser et se recentrer sur soi. Voici cinq nouveaux ouvrages de développement personnel qui pourraient apporter leur petite pierre à cette introspection.

Mon gros cahier de rattrapage de développement personnel, par Anne-Laure Benattar

Prendre soin de son mental demande du temps. S’il vous en a manqué ces six derniers mois et que vous comptez sur les vacances pour vous rattraper, cet ouvrage collectif tombe bien à propos. Il rassemble à lui seul les incontournables du développement personnel : méditation de pleine conscience, écriture créative, lâcher prise, sophrologie, estime de soi, visualisation et EFT… Un concentré de techniques menant vers un mieux-être sous la forme d’exercices pratiques ; une manière aussi de découvrir l’approche la plus à même de répondre à ses attentes.

224 pages, éditions Jouvence.

Avoir le courage d’être heureux, par Ichiro Kishimi et Fumitake Koga

Après leur best-seller vendu à plus de 4 millions d’exemplaires, Avoir le courage de ne pas être aimé, Ichiro Kishimi et Fumitake Koga reviennent avec un deuxième tome reprenant le format traditionnel de la philosophie grecque : le dialogue entre un jeune homme et un philosophe. Dans cette suite, les auteurs explorent les choix que nous faisons chaque jour et les relations que nous construisons avec les autres. Qu’est-ce que le bonheur et comment l’atteindre, en dépit des obstacles ? On glane volontiers de nombreuses pistes de réflexion dans cet ouvrage prometteur.

320 pages, Guy Trédaniel éditeur.

Votre idée va devenir une réalité, par Fabien Olicard

Rien de plus frustrant que de nourrir une envie ou un projet et ne pas parvenir à aller au bout des choses. Mêlant théorie, expérience professionnelle et anecdotes personnelles, Fabien Olicard signe son septième ouvrage, qui se veut un véritable guide pratique. Qu’il s’agisse d’apprendre une nouvelle langue ou de courir son premier 10 km, le mentaliste et entrepreneur donne des trucs et astuces pour atteindre ses objectifs sans se laisser démotiver. Voici peut-être l’outil qui vous aidera à enfin matérialiser une idée qui vous trotte dans la tête depuis longtemps.

216 pages, Editions First.

Un esprit bof dans un corps pas ouf, par Anne-Sophie Girard

Autrice à succès notamment de La femme parfaite est une connasse, Anne-Sophie Girard a le don de susciter la curiosité à coups de titres cocasses. Prenant le contre-pied des livres de développement personnel, cet ouvrage-ci nous invite à être moins exigeants et à nous libérer des injonctions au bonheur. Etre tout simplement soi-même sans chercher à atteindre la perfection, voilà une ambition louable. Drôle et salutaire.

192 pages, Flammarion.

Une révolution intérieure: Renforcer l’estime de soi, par Gloria Steinem

Réédité en janvier dernier, ce livre de la journaliste et activiste féministe américaine Gloria Steinem (1934) présente l’estime de soi comme un sujet éminemment politique, bien plus que psychologique. Celle qui a lutté toute sa vie contre les injustices sociales y démontre comment ces dernières sapent l’estime de soi. A travers anecdotes personnelles, témoignages et analyses, elle nous invite à la restaurer. Notamment grâce à l’acquisition de connaissances, de partage d’expériences et de méditations guidées. Un indispensable.

Préface inédite de Mona Chollet, 576 pages, HarperCollins.