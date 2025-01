Ce lundi 13 janvier, le royaume profite d’une parfaite météo hivernale, froide (mais pas trop), sèche et surtout, très ensoleillée… Mais pour les couples, ce serait plutôt avis de tempête s’il faut en croire le leader des rencontres extra-conjugales.

Le site de rencontres Gleeden, dédié aux personnes en couple qui recherchent « un petit truc en plus », vient en effet de diffuser les résultats d’une enquête réalisée auprès de ses membres. Objectif: déterminer si certaines périodes de l’année sont plus propices à l’infidélité que l’autre. Et le verdict est sans appel: non seulement janvier serait le mois où le plus de personnes sauteraient le pas, mais en prime, ce lundi 13 serait la journée de tous les dangers pour les couples.

Du côté de la plateforme préférée des internautes en quête d’une relation extra-conjugale, on confie ainsi enregistrer un véritable boom d’activité à chaque début d’année, avec un « pic d’infidélité » qui survient chaque année le second lundi de janvier, soit cette année, ce lundi 13. D’après les données collectées par Gleeden depuis 2009, le lundi suivant celui de la reprise post-vacances de Noël serait donc « la » journée de l’infidélité.

Mais pourquoi?

Janvier rime avec… infidélité

Afin d’en avoir le coeur net, les analystes de Gleeden ont posé la question à plus de 15.000 des membres de la plateforme. 78% d’entre eux ont ainsi confirmé être plus actifs sur le site en début d’année, avec 5 justifications principales à ce pic d’infidélité.

Premier motif invoqué (36% des répondants): un « besoin d’évasion après les fêtes ». C’est que qui dit fin d’année dit aussi réunions de familles, obligations en veux-tu en voilà, stress, parfois… Et toutes ces tensions qui s’accumulent pousseraient certaines personnes à chercher « une échappatoire » dans d’autres bras que ceux de leur moitié en janvier.

En 2e et 3e position des raisons les plus répandues pour commencer l’année par une tromperie voire plus si affinités, on trouve « le retour à la routine » (28%) et le contraste entre « l’effervescence de décembre et la monotonie du quotidien qui peut raviver des envies de nouveauté et de changement », puis « les remises en question », 23% des répondants confiant ainsi que janvier est une période propice à l’introspection, et que celle-ci peut parfois pousser à explorer de nouveaux horizons.

Plus trivial, peut-être, et pourtant, 18% des infidèles interrogés avouent que leurs envies d’ailleurs ne sont pas tant liées à leurs partenaires qu’à la période, et à ses « journées courtes et froides qui peuvent provoquer un sentiment de vide ou de tristesse ». Enfin, on notera également que 14% des répondants blâment « les réseaux sociaux » et les comparaisons permanentes qu’ils invitent – et ce, alors même qu’il est pourtant bien connu que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, surtout en hiver, d’ailleurs.

Pour Solène Paillet, directrice de la communication chez Gleeden, « dans ce contexte, l’infidélité peut être perçue comme une manière de reprendre le contrôle sur sa vie, de rompre avec une routine pesante et de s’autoriser à explorer des désirs souvent relégués au second plan. C’est une façon d’essayer quelque chose de nouveau et, surtout, de se reconnecter à soi-même ».

Et de souligner que « chaque année, cette tendance se confirme, et 2025 ne fera pas exception. Le début d’année est marqué par un mélange de bilans personnels, de remises en question et d’envie de changement. Après les fêtes, souvent fatigantes et émotionnellement exigeantes, et un excès de temps passé en famille, beaucoup ressentent le besoin de se recentrer sur eux-mêmes ». En passant… par d’autres?

Si janvier est le mois de tous les dangers, selon les experts, il faudrait en réalité redoubler de vigilance tout l’hiver. En 2016, un autre site dédié aux rencontres extra-conjugales, IllicitEncounters, révélait ainsi que son nombre d’inscriptions doublait durant les mois froids, et que 79% de ses utilisateurs estimaient qu’il était plus facile d’être infidèle durant cette période.