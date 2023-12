Pourquoi Noël est une saison très propice aux ruptures amoureuses

Si on vous dit Noël, vous pensez cadeaux, sapin… Et rupture? Vous n’êtes pas seul·e: 70% des jeunes belges envisageraient ainsi de mettre fin à leur relation d’ici au 31 décembre. Mais pourquoi cette période est-elle si propice aux adieux amoureux?

En 2010, une analyse des statuts relationnels sur Facebook révélait que le nombre de ruptures annuelles atteignait un pic deux semaines avant la Noël. Coïncidence? Que du contraire. Une enquête réalisée en cette fin d’année 2023 auprès de 1 000 jeunes Belges par l’application de rencontres Fruitz révèle ainsi que 70% d’entre eux envisageraient de rompre avec leur partenaire durant la période des fêtes.

En cause: le contexte social et familial inhérent à cette période de l’année, qui joue un rôle important et amène les gens à se demander s’ils peuvent ou non imaginer leur partenaire comme faisant partie de leur famille. L’enquête menée par Fruitz révèle également que pas moins de deux personnes sur trois (68 %) éprouvent beaucoup de stress au moment de présenter leur partenaire à leur famille durant les fêtes.

Noël, stress, sentiments et ruptures

Suffisamment pour décider de tirer la prise? Si la période semble particulièrement cruel pour le faire, la moitié des Belges de la génération Z ne pensent pas qu’il soit égoïste de se séparer de quelqu’un à la Noël. C’est que pour eux, « une rupture peut aussi être une bénédiction – même si elle n’en a pas l’air sur le moment – car cette période de fin d’année fait ressortir des sentiments et des intentions qui, autrement, ne seraient exprimés que bien plus tard » pointe-t-on du côté de chez Fruitz. Et tant pis si pour celles et ceux ainsi laissés sur le carreau, Last Christmas trouvera une résonance particulièrement douloureuse en cette période…

D’ailleurs, comment faire face à la douleur des adieux quand tout autour de vous renvoie une image de bonheur scintillant comme un sapin nappé de guirlandes ?

Fin d’année et nouveaux départs

Premier conseil, même si cela peut sembler contre-productif, et que la tentation de tout enfouir bien profondément histoire de passer les fêtes sans trop pleurer: s’autoriser à ressentir pleinement ses sentiments. « Il est important de laisser libre cours à ses émotions et de prendre le temps de faire le deuil de la relation. Laissez-vous aller à la tristesse, à la colère ou même au soulagement, sans vous sentir coupable. Un bon conseil pour ceux qui ont du mal à faire un travail d’auto-réflexion : prenez 10 à 20 minutes de votre temps pour vous asseoir dans un endroit calme, ou même vous allonger, et accueillez tous vos sentiments et toutes vos pensées du moment présent, sans les juger » pointent les experts de Fruitz. Qui recommandent également de limiter le plus possible les contacts avec votre ex, mais aussi, en miroir, de passer un maximum de temps en compagnie de vos proches et de votre famille.

« Une rupture peut être un catalyseur de développement personnel. Profitez de ce temps libre pour réfléchir à vous-même, à vos objectifs et à vos priorités. Identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez progresser et travaillez à votre amélioration. Développez de nouvelles compétences, explorez de nouveaux centres d’intérêt et de nouvelles passions… bref, explorez votre propre personne et ce que vous voulez que l’avenir vous réserve ! » recommande-t-on encore du côté de chez Fruitz. Car qui dit fin d’année, dit aussi proximité avec l’an neuf, et toutes les possibilités qu’il recèle… À coeur vaillant, rien n’est impossible, surtout pas de retrouver l’amour au cours des douze prochains mois!

