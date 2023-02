Sex toys pour tous: les 4 tendances du moment

Des démos sex toys à la maison aux rayons des Hema: les sex toys sont omniprésents. On estime ainsi que le marché des jouets sexuels atteindra un chiffre d’affaires de 75 milliards d’euros dans le monde d’ici 2030. Raison suffisante pour dresser un panorama des tendances du moment avec quelques experts.

Par Lara Laporte

1. (Encore) plus de jouets clitoridiens

« L’accent mis sur l’orgasme féminin est sans aucun doute le mouvement le plus important et le plus important sur le marché ces dernières années, à la fois en solo et pendant les relations sexuelles avec un partenaire », déclare Lauren Verweij de Self Studies, une boutique en ligne d’Amsterdam proposant une gamme de sex toys et d’autres articles intimes. « Les stimulateurs clitoridiens sont donc standard parmi nos jouets les plus vendus. »

« Aujourd’hui, il y a tout simplement plus de femmes entrepreneurs », reconnaît la co-fondatrice de la marque, Sarah Mountford. « Il y a quelques années encore, c’était un marché dominé par les hommes, il n’y avait rien de stimulant, si on ose dire, là-dedans. Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises ont été fondées par des femmes, pour des femmes. Alors bien sûr, ces designs sont pensés de façon plus authentique.

Qui dit stimulation clitoridienne, dit vibromasseur à air pulsé, ce jouet apparu sur le marché il y a quelques années. Ce sex toy qui, comme son nom l’indique, stimule le clitoris avec une petite pression d’air, connaît un succès sans précédent dans le monde entier. Les marques qui ne développent pas leur propre version sont à la traîne, tandis que d’autres mettent déjà entièrement à jour le design original. « The next big thing », se réjouit Sarah.

Le Sona Cruise de Lelo est dans le top 3 des articles les plus vendus sur selfstudies.com © Self Studies

« Il y a aussi beaucoup de réflexions sur les versions pour les personnes avec un pénis », explique Rebecca Verreth du sex-shop en ligne Loveware. « Elles n’agissent pas sur le clitoris, mais sont construites de manière à concentrer la stimulation de la pression sur le frein. De cette façon, encore plus de personnes pourront profiter des sensations.

2. Forme et fonction pour tous

Des couleurs neutres aux formes discrètes: la frontière entre sex toys et design pur semble s’estomper de plus en plus. Mais ces jouets minimalistes ont-ils un réel intérêt aujourd’hui?

Sarah, de Self Studies, pense que oui. « Dans le passé, presque tout était phallique, mais de nos jours, on apprécie des formes plus douces, des matériaux agréables en main et des conceptions pour des parties spécifiques du corps. Et puis chaque personne est différente: chacun a ses propres zones de plaisir. C’est bien qu’il y ait autant de modèles différents. »

« On peut en effet se demander si tout a toujours une fonction, si c’est avant tout esthétique », précise Lauren. Mais d’un autre côté, y aurait-t-il du mal à cela? Tout le monde a envie de belles choses, et si elles sont aussi fonctionnelles et qualitatives, c’est encore mieux. De plus, de nombreuses personnes peuvent utiliser des jouets de cette façon, ils ne sont pas réservés aux hommes ou aux femmes.

« Le temps où les sex toys ne s’adressaient qu’à un certain sexe est révolu »

Lauren ajoute ici un argument de plus en faveur de ces modèles de jouets sexuels qui sont généralement beaucoup plus inclusifs que le classique phallus rose. « Nous nous dirigeons également davantage vers des noms de marque neutres et un marketing neutre », confirme Rebecca. Fini le temps où les jouets n’étaient destinés qu’à un certain sexe. C’est surtout ce que vous en faites qui est important.

3. La technologie pour les sens

C’est frappant lors de nos recherches: de nos jours, de nombreux sex toys sont livrés avec une télécommande et/ou une application. La technologie ne peut plus être ignorée dans le monde des jouets sexuels. Par exemple, la société Lovense a récemment lancé une collaboration avec Bloom, un producteur d’histoires audio érotiques. Ainsi, vous pouvez synchroniser les jouets de Lovense avec l’application Bloom et vous immerger littéralement dans les histoires.

Une autre tendance récurrente est le contrôle à distance des jouets via votre téléphone. « Je pense qu’on a encore beaucoup à découvrir », déclare Sarah. « En fin de compte, il s’agit aussi de servir tous les sens et les habitudes: cela ne commence pas et ne se termine pas seulement avec le jouet. Les gens voyagent pour le travail, ont des relations à distance, se rencontrent en ligne… Le monde est plus ouvert, et c’est formidable. »

4. Moins d’encombrement, plus de plaisir

Des matériaux au packaging: le marché du sex toy est aussi soucieux de son empreinte écologique. Par exemple, le célèbre Womanizer original a été récemment mis à jour avec une version 100% biodégradable à base de maïs, et la marque Ohhcean a vu le jour l’année dernière. Ohhcean, conseillé par Rebecca de Loveware, a été fondé par le géant danois du jouet Sinful et fait exactement ce que son nom indique: ils fabriquent des jouets sexuels à partir de plastique recyclé provenant de l’océan. Actuellement, leur offre se compose de trois jouets (bleus). « Des déchets plastiques aux vagues de plaisir », peut-on lire sur leur site. L’avenir s’annonce bleu.

« Il y a même tout un marché pour les sex toys d’occasion de nos jours »

« De plus, les ingrédients des huiles et des lubrifiants intimes sont également plus écologiques », déclare Rebecca. « Les ingrédients 100% végétaux et locaux ont le vent en poupe, également dans notre secteur. Pas illogique si vous y réfléchissez bien: peu d’autres produits entrent en contact aussi étroit avec vos parties les plus intimes. Il est donc préférable de choisir une liste d’ingrédients bio, sans parabènes et substances comme du parfum, de la glycérine et des conservateurs, sans trop de risque pour votre valeur de pH naturel.

« Il est impossible de tout éliminer », ajoute Lauren de Self Studies, « mais le secteur y travaille certainement. Apparemment, il y a aussi tout un marché pour les jouets sexuels d’occasion ces jours-ci (rires) »… Ou quand le recyclage devient un fétiche.

