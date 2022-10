Foodello, le site finlandais de vente de produits de supermarchés périmés, débarque en Belgique

Le site internet finlandais Foodello, qui propose à la vente des produits dont les supermarchés ne veulent plus, par exemple parce que la date de péremption est dépassée, se lance en Flandre.

Le site propose différentes sortes de produits à la vente, essentiellement alimentaires, mais également des produits d’entretien, de beauté et de l’alimentation pour animaux. Foodello livre depuis la semaine dernière en Flandre et prévoit à terme de s’étendre à toute la Belgique. Les produits sont livrés depuis un entrepôt situé à Westzaan, au nord d’Amsterdam. Certains produits proposés à la vente ont une date de péremption dépassée, de type « à consommer de préférence avant le… ».

Ces produits peuvent encore être vendus, confirme l’Afsca, qui rappelle sur son site internet la différence entre une date de durabilité minimale (DDM ou « à consommer de préférence avant le¿ « ) pour les produits qui peuvent être conservés plus longtemps et une date limite de consommation (DLC ou « à consommer jusqu’au ») pour les produits qui sont rapidement périssables. Avec la date de durabilité minimale (DDM, « à consommer de préférence avant le…) », le fabricant garantit que les aliments seront d’une qualité irréprochable jusqu’à la date de péremption.

Ils peuvent encore être consommés après cette date, à condition d’être conservés dans de bonnes conditions et que leur emballage ne soit pas endommagé. Selon l’Afsca, il s’agit par exemple de pâtes sèches, biscuits secs, boîtes de conserve, lait UHT, chocolat. Foodello a lancé ses activités aux Pays-Bas en février et affirme entretemps compter plus de 30.000 clients. Le site pourrait profiter de l’inflation galopante qui rogne le pouvoir d’achat de nombreux consommateurs.