Le championnat d’Europe de sculptures sur sable a débuté à Middelkerke

Le championnat européen de sculptures sur sable a débuté mercredi matin à Middelkerke. Six artistes se défieront jusqu’au 19 juillet sur le thème « The origin of everything ».

La World Sand Sculpting Academy (WSSA), organisation principale de sculptures sur sable dans le monde, collabore à la tenue de cette compétition. Le concours prend place dans le cadre du festival de sculptures sur sable de Middelkerke.

Le WSSA a sélectionné six artistes internationaux. Ils sont respectivement originaires d’Ukraine, d’Irlande, de République tchèque, de Lituanie, de Bulgarie et d’Espagne.

Le thème imposé aux artistes, « The origin of everything », est le même que celui du festival de Middelkerke.

Les visiteurs de l’événement pourront admirer les artistes à l’ouvrage de mercredi matin au 19 juillet, jour du jugement des œuvres et de la remise des prix.

Le nom de celui qui succédera à Martijn Rijerse au palmarès des champions européens sera alors connu. Le vainqueur de l’an passé s’était emparé du titre grâce à une œuvre nommée « Le paysage superposé ».



Les œuvres d’art des participants resteront visibles durant toute la durée du festival à Middelkerke, soit jusqu’au 11 septembre.