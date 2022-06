Plage couture

© Kristen Pelou

La dernière tendance parmi les maisons de mode: habiller leur propre club de plage. Plusieurs marques prendront ainsi temporairement possession de stations balnéaires et bars cet été et les équiperont de leurs parasols, transats et autres cabines personnalisées. De la Côte d’Azur à Capri en passant par les îles Baléares, vous pourrez vous détendre dans des espaces d’accueil siglés Dior ou Valentino. Et bien sûr acheter vos souvenirs dans leurs boutiques éphémères attenantes.