Poulet agro dolce comme mon nonno de Sardaigne

© Anaïs Lesy

Pour 4 personnes

500 g de fregola sarda, 3 suprêmes de poulet de bonne qualité, 1 oignon émincé, 1 gousse d’ail pressée, 1 c à s de câpres, 1 bocal de cipolline, 1 petit bocal d’olives taggiasche (petites olives noires), 3 feuilles de laurier, 2 capsules de safran, 1 c à s de paprika, 1 c à s de curcuma, coriandre moulue, 500 ml de bouillon de poule, 50 ml de vin blanc, huile d’olive, 2 c à c de mélange sel et poivre

1. Dans l’huile, faire revenir l’oignon, l’ail, les câpres et les épices. Ajouter le poulet salé et poivré.

2. Ajouter le vin blanc, les olives et les cipollines avec leur jus.

3. Recouvrir de bouillon. Les suprêmes sont cuits après environ 20 minutes de cuisson. Quand ils sont cuits, effilocher la viande puis la remettre dans la sauce, et ré-assaisonner au besoin.

4. Faire cuire les pâtes et les mélanger à la sauce en gardant une flamme sous la casserole pendant le mélange. Servir dans une assiette chaude.