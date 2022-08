Recette de salade de couscous verte

Une salade verte mais avec un plus.

Pour 4 personnes / Préparatifs 15 minutes / Préparation 15 minutes

Ingrédients

400 ml de bouillon de légumes, 320 g de couscous, 2 petites courgettes, extrémités coupées, 6 asperges vertes, extrémités dures ôtées, 250 g de halloumi, en tranches, jus d’½ citron, 75 g d’olives noires (Nocellara), 1 poignée de cresson, 4 c à s d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin

Préparation

1 Portez le bouillon au point d’ébullition dans une petite casserole. Versez-y le couscous, remuez, couvrez, retirez du feu et laissez gonfler 5 minutes. Égrenez le couscous à la fourchette.

2 Au couteau économe, coupez les courgettes et les asperges en rubans fins. Assaisonnez de poivre et sel et laissez reposer quelques instants.

3 Faites chauffer 1 cuillère à soupe d’huile dans une grande poêle et faites-y dorer les tranches de halloumi des deux côtés.

4 Fouettez le jus de citron avec le reste de l’huile pour obtenir une sauce simple et assai – sonnez de poivre et sel.

5 Mélangez délicatement le couscous avec les légumes, le halloumi, les olives, le cresson et la sauce. Servez quand le halloumi est encore chaud