15 bonnes adresses pour un week-end réussi à La Haye

Veerle Helsen voyage le long des océans, des rivières et des lacs et envoie une carte postale mensuelle avec les meilleurs conseils. Cette fois, elle s’arrête dans une ville hollandaise où le surf et l’art se mêlent: La Haye.

Par Veerle Helsen

Oubliez un peu Amsterdam ou Rotterdam et réservez un city trip à La Haye. La ville néerlandaise au bord de la mer, à deux heures de route de Bruxelles, a peut-être une image poussiéreuse – qui a sans doute quelque chose à voir avec l’Europe et la politique – mais La Haye est en plein essor et tout sauf ennuyeuse.

Dormir à La Haye

Chambres avec guides

Chez Yays, vous séjournerez dans des appartements citadins branchés. Mention spéciale pour les guides touristiques amusants de La Haye à disposition dans les chambres et l’application guide de quartier gratuite.

Koninginnegracht 20, yays.nl

Au cœur de La Haye

Le Collector est un hôtel design au coeur de la ville, on peut difficilement trouver mieux situé en terme de localisation. Haagsche Bluf 52, thecollectorhotel.com



A voir et à faire

Musée fun

Certains musées encouragent à y passer des heures: ainsi du musée Voorlinden juste à l’extérieur de La Haye. Il est connu, entre autres, pour l’œuvre Swimming Pool – la piscine où l’on peut descendre sans se mouiller. L’exposition du printemps, The Armchair Voyager (jusqu’au 29/5), présente le travail de notre compatriote Rinus Van de Velde.

Buurtweg 90, Wassenaar, voorlinden.nl

Balade dans les dunes

Derrière le musée Voorlinden, vous pouvez vous promener directement dans Meyendel, un morceau de dunes parfaitement protégées qui se jettent dans la mer.

southhollandlandscape.nl

Exposition trompe l’œil

Découvrez encore plus de plaisir muséal au Kunstmuseum. L’exposition Escher – Other World (jusqu’au 10 septembre 2023) réunit des œuvres de MC Escher et des installations du duo belge Gijs Van Vaerenbergh, que vous pouvez admirer dans « l’église transparente » du Limbourg.

Stadhouderslaan 41, kunstmuseum.nl



Flâner dans la rue

Les rues où il fait bon flâner à La Haye sont nombreuses. Nos préférées sont la Denneweg et la Piet Heinstraat.

Surfer à Scheveningen

La Haye possède également une station balnéaire, Scheveningen, le spot de surf le plus populaire des Pays-Bas.

Salon sur la plage

The Shore est une école de surf, un pavillon de plage construit avec des conteneurs maritimes recyclés. Pour chiller branché…

Strand Noord 2a, theshore.nl



Vue d’horizon

À Scheveningen, une grande roue se dresse au-dessus de la mer avec une vue panoramique sur la plage et l’horizon de La Haye. Idéal pour découvrir la ville, et ce qu’il y a autour, d’en haut.

Strandweg 156, pier.nl

Vue de Scheveningen depuis la grande roue.

©GF



Scooter électrique

De Scheveningen au centre de La Haye, il faut environ vingt minutes à vélo. Vous pouvez évidemment louer partout des vélos à La Haye, mais les scooters électriques de Felyx sont tops.

felyx.nl

Boire un (bon café) à La Haye… Et plus si affinités

Cup of coffee

Nous n’avons pas pu tester toutes les adresses de La Haye, mais nous misons beaucoup sur Single Estate Coffee Roasters.

Piet Heinstraat 15, singleestatecoffee.nl

View this post on Instagram A post shared by Single Estate Coffee Roasters (@singleestatecoffeeroasters)

Bonne boulangerie

Les pâtisseries les plus savoureuses de la ville se trouvent juste de l’autre côté de la rue, chez Bartine, une boulangerie où l’on peut voir le boulanger Olivier à l’œuvre.

Rue Piet Hein 72

View this post on Instagram A post shared by Bartine Bakery & Market (@wearebartine.bakery)

Gâteau post-surf

Pour un café et un gâteau après une séance de surf (ou de chill au soleil…), Tigershark à Scheveningen est the place to be, où l’odeur du pain aux bananes fraîchement cuit vous attire irrémédiablement.

Badhuisstraat, 114

View this post on Instagram A post shared by Tigershark Coffee (@tigersharkcoffee)

Shopping

Jolie librairie

Il y a des livres, des plantes, des tapis, des échelles, des coins lecture et un délicieux café: Bookstore n’est pas seulement la plus jolie (la façade!) mais aussi la meilleure librairie de la ville.

Noordeinde 39, librairie.nl



Belles images

Dans sa boutique d’images de toutes sortes, Berit vend depuis plus de quarante ans des estampes, des albums de poésie, des dessins de plantes et autres beaux papiers.

Spekstraat 7, imagerie-old-prints.nl

View this post on Instagram A post shared by Imagerie (@oldprintsimagerie)

