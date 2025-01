3 raisons de (re)découvrir Rotterdam en 2025

Cap sur Rotterdam en 2025 pour de nouvelles expériences dépaysantes. La preuve en trois coups de cœur qui donnent drôlement envie d’y poser ses valises.

Située à 2h seulement de Bruxelles ou de Liège, Rotterdam est suffisamment proche pour faire l’objet d’une excursion d’une journée ou d’un saut de puce le temps d’un week-end, mais ça ne l’empêche pas d’être dépaysante pour autant. Surtout si vous vous attablez dans notre nouveau restaurant préféré sur place…

Nos trois incontournables?

1) Musée d’argent

La métropole néerlandaise s’apprête à accueillir, au printemps prochain, une grande première avec l’inauguration de FENIX, un musée dédié à l’histoire des migrations à travers l’art. Outre des collections d’art en alternance réparties sur pas moins de 16.000 m2, on y découvrira également des installations inédites à l’image d’un labyrinthe de valises ou encore du Tornado, chef-d’œuvre architectural de MAD Architects s’enroulant hors du bâtiment tel un toboggan argenté. Situé en bord de Meuse, la vue sur le fleuve et sur la ville promet d’être spectaculaire.

Ouverture prévue en mai, fenix.nl

2) Mise au vert

Rotterdam est en pleine effervescence, et cela se traduit notamment par l’ouverture de nombreux hôtels. The Usual, en plein centre-ville, est l’un de ces établissements dont chaque recoin est un régal pour les yeux. Habillé de liège et de couleurs pastel, il fonctionne par ailleurs avec de l’énergie verte et des technologies permettant d’économiser l’eau. The U Bar, situé dans le hall, invite à se détendre et se restaurer. Autre atout de l’adresse: on peut y réserver des pods équipés de lits superposés à prix tout doux.

Dès 53 euros la nuit dans un pod double ou 77 euros dans une chambre double, theusualhotel.com



3) Délices de Chine

La cuisine chinoise est injustement mal aimée, et le chef rotterdamois Alexander Wong entend remédier à ce désamour par le biais de son restaurant Xin (qui signifie ‘nouveau’ en mandarin), où il propose des saveurs asiatiques mâtinées d’une touche contemporaine. Le tout dans un cadre branché, car sa table jouxte le lobby du magnifique hôtel Supernova. Ce que nous avons surtout retenu de l’expérience? Que tout y est délicieux!

xinrotterdam.com