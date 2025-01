Nos meilleurs plans pour visiter Amsterdam-Noord, le quartier le plus branché de la capitale batave

En 2025, Amsterdam fête ses 750 ans. L’occasion d’aller découvrir le quartier alternatif dont tout le monde parle… et encore méconnu des hordes de touristes

Le quai d’embarquement du ferry pour le Nord se trouve pratiquement dans la gare centrale. Pendant le court trajet, on ressent le stress de la ville s’échapper. La traversée est comme une transition poétique: à la gare, tout le monde est pressé; sur le ferry, tout le monde s’arrête; et de l’autre côté, la sérénité reprend ses droits.

Les villes du monde entier ploient sous la pression du tourisme à outrance. Les visiteurs, coincés comme des sardines dans des rues étroites, font la file pour capturer la vidéo TikTok ou la photo Instagram parfaite. Les réseaux sociaux les rassemblent vers les mêmes endroits «branchés». Pourtant, il existe toujours des lieux cachés à découvrir. Les grandes villes regorgent aussi de quartiers moins connus, mais tout aussi riches. Le cœur d’Amsterdam-Noord, sur les rives de l’IJ, bat juste un peu plus lentement.

Industriel et vert

Les transports publics circulent moins fréquemment de ce côté-ci de la ville, mais on peut facilement louer un vélo à la gare et l’emmener sur le ferry. Il est aussi possible de réserver un scooter électrique avec Check, une plateforme de partage qui permet de trouver et de déverrouiller des véhicules via une application, où et quand cela vous convient.

Mais Amsterdam-Noord se découvre surtout à pied, de quai en quai. L’eau et les bateaux sont toujours à proximité, et curieusement, la nature y est présente: buissons, oiseaux, pistes cyclables… Difficile d’imaginer qu’on est à cinq minutes en bateau du centre-ville. «Il y a des coins dont on ne soupçonnerait jamais l’existence à Amsterdam», explique Tania Spaans, de De VerbroederIJ, un café/restaurant/jardin. «Amsterdam-Noord est un quartier particulier. On y retrouve des zones industrielles», ajoute-t-elle en montrant une usine chimique, «mais aussi de la verdure et un sentiment d’ouverture». Autrefois, on y construisait des navires. Aujourd’hui, les anciens hangars et le quartier environnant connaissent une seconde vie.

Amsterdam-Noord est un quartier particulier, on y retrouve des zones industrielles mais aussi de la verdure et un sentiment d’ouverture

Entre les bâtiments industriels, se cache parfois une plage urbaine, avec des bancs de pique-nique, des barbecues, des locaux qui se promènent ou même des gens qui se baignent en cachette – officiellement, c’est interdit, mais les règles, ici, semblent un peu moins strictes…

L’Eye Filmmuseum, conçu par le cabinet d’architectes autrichien Delugan Meissl, attire tous les regards sur le rivage. Ce bâtiment blanc futuriste semble flotter au-dessus de l’eau et est l’une des silhouettes emblématiques dans l’horizon d’Amsterdam-Noord, avec ses lignes nettes et ses reflets doux. A côté, se dresse l’imposante tour A’DAM Lookout, où une expérience spectaculaire se vit au 20e étage: une plateforme d’observation panoramique avec la célèbre balançoire «Over The Edge». Pour les moins téméraires, il est possible de visiter le belvédère sans se lancer dans le vide. Petit conseil: planifiez votre visite au coucher du soleil, lorsque (avec un peu de chance) le ciel se transforme en un magnifique tableau aux nuances de rose et d’orange, et que la ville en contrebas s’illumine. La vue est pour le moins mémorable, s’étendant des vieux canaux à l’immense Markermeer.

Au pied de la tour, sommeille l’hôtel Sir Adam, un établissement urbain tendance. Le hall est spacieux. On y trouve de quoi s’occuper: un photobooth, des tables de billard et de ping-pong, ainsi qu’un restaurant. Le premier étage réserve également des surprises: des recoins cachés où l’on peut rêvasser avec vue sur l’IJ. Il y a même une collection de vinyles que l’on peut emprunter et emporter dans sa chambre. On s’y sent bien, à la fois au cœur d’Amsterdam tout en étant dans un cocon… ce qui résume assez bien le quartier.

L’art d’être décalé

L’ADN excentrique d’Amsterdam-Noord se traduit également dans ses adresses food. Les environs regorgent de chouettes points de chute. Il y a par exemple le FC Hyena, un cinéma-boutique avec petit resto, pour regarder un film en sirotant une limonade bio, en partageant un gâteau homemade et en dégustant des vins naturels. FC signifie filmclub, mais les murs sont décorés d’autocollants représentant les dieux du foot. Joli jeu de mots. Les visiteurs lisent le journal ou se régalent. «Ecrivez juste que nous sommes un cinéma avec un bon restaurant», déclare avec bonne humeur la programmatrice Mei-Ling Djoa. Vêtue d’un pantalon fluorescent, elle est la publicité parfaite des lieux. Il n’y a que deux petites salles et l’ensemble ne pourrait être plus accueillant.

Alors que nous nous apprêtons à quitter le cinéma, deux femmes aux cheveux mouillés entrent avec fracas. Elles sortent du sauna. Kuuma – «chaud» en finnois – installe des saunas mobiles dans la ville, à des endroits inattendus. Sur les rives de l’IJ, par exemple. D’ailleurs, ces saunas ont la cote à Amsterdam-Noord, comme le prouve Stretch & Fold, installé sur un toit-terrasse surplombant la ville, un café et un studio de yoga.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Amsterdam-Noord abrite également le seul musée de street art des Pays-Bas, STRAAT. Un hommage à la créativité brute que le quartier a toujours eue dans son ADN. Posé dans un gigantesque hangar d’expédition sur l’ancien quai NDSM, cet endroit respire l’histoire. Pendant des années, Amsterdam-Noord a été un terrain de jeu pour les graffeurs et les artistes de rue. A l’intérieur, on trouve des œuvres de plusieurs mètres de hauteur, réalisées par des artistes internationaux de renom comme Dulk ou Insane51.

De nombreuses œuvres ont été créées sur place, sur des panneaux qui sont – en exagérant un peu – aussi grands que les navires autrefois construits ici. Même à l’extérieur, on peut encore sentir l’âme du quartier. Dans les rues d’Amsterdam-Noord, le street art n’a jamais vraiment disparu. Et ce grâce aux tags subtils ou aux gigantesques fresques murales.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Les habitants sont fiers de leur lieu de villégiature. Autrefois, le Noord était un coin oublié. Il n’était pas question de s’y aventurer, encore moins d’y vivre. Aujourd’hui, la criminalité et l’insécurité ont cédé la place à des rues propres, des bars sympas et des lieux culturels. Pourtant, un léger vent d’inquiétude y souffle depuis peu. Les promoteurs immobiliers ont les yeux rivés sur ce quartier et les constructions se succèdent à un rythme record. Autour de STRAAT, les tours résidentielles s’élèvent les unes après les autres.

Les graffeurs et autres virtuoses du street art ont donné une vraie identité au quartier.

Un village dans la ville

«Le centre est dépassé», déclare Rogier Klooster de l’Hotel de Goudfazant… qui, curieusement, n’est pas un hôtel mais un restaurant. Il y a quelques années, il a été l’un des premiers à transformer un hangar en resto. «On pourrait parler de clairvoyance, mais c’est surtout le loyer peu élevé qui m’a attiré de l’autre côté de l’eau», s’amuse le gérant de ce qui est devenu un lieu incontournable.

Il existe aujourd’hui plusieurs adresses autour de son établissement et tous se soutiennent. Pas de concurrence, on se recommande les uns les autres et tout le monde se connaît. Comme un village dans la ville. Il ne reste plus qu’à espérer que les tours ne viendront pas perturber cette ambiance. «Les promoteurs achètent les hangars, mais en remplaçant les vieilles briques par des neuves.»

Pour l’instant, le cœur d’Amsterdam-Noord résiste. «Le quartier est très soudé», explique Tania Spaans, du VerbroederIJ, qui est géré par des habitants du quartier. «Nous sommes un lieu de fraternisation sur l’IJ, d’où notre nom», explique-t-elle en riant. Au programme, on trouve un bingo de quartier ou des cours de yoga, tous gratuits. Elle nous montre un groupe Facebook intitulé Vogelbuurinnen. Il est composé de femmes qui postent chaque jour ce qu’elles peuvent offrir. «Nous organisons également un marché alimentaire hebdomadaire, où les familles précaires viennent faire leurs courses gratuitement. Les grandes chaînes de supermarchés ou même Rituals nous donnent des surplus que nous distribuons. Nous avons emprunté notre devise à l’ancien maire Eberhard van der Laan: «Prendre soin de notre ville et de chacun.»

Nos 24 conseils pour ne pas en louper une miette

TRANSPORTS

Aller-retour. Eurostar permet de voyager rapidement (et écologiquement) entre la Belgique et Amsterdam. Comptez 1 heure 52 à partir de Bruxelles pour arriver au centre-ville. eurostar.com

permet de voyager rapidement (et écologiquement) entre la Belgique et Amsterdam. Comptez 1 heure 52 à partir de Bruxelles pour arriver au centre-ville. eurostar.com Vélo. MacBike Amsterdam en loue à la gare centrale. macbike.nl

Amsterdam en loue à la gare centrale. macbike.nl Scooter électrique. A louer via la plateforme de partage Check . ridecheck.app

. ridecheck.app Ferry. Le ferry qui traverse l’IJ en direction d’Amsterdam-Noord navigue gratuitement toutes les cinq minutes environ. amsterdamtips.com/amsterdam-ferry-map

BOIRE & MANGER

Euro pizza. Un bar à vin et une pizzeria dans le coin le plus branché du quartier Hamer. Les pizzas y sont meilleures que le nom ne le laisse supposer. europizza.rest

Un bar à vin et une pizzeria dans le coin le plus branché du quartier Hamer. Les pizzas y sont meilleures que le nom ne le laisse supposer. europizza.rest Cornerstore Bar . Une bonne collection de vinyles et un menu d’inspiration asiatique. csnoord.com

. Une bonne collection de vinyles et un menu d’inspiration asiatique. csnoord.com Kometen. Une boulangerie artisanale avec café et bar, à l’angle du musée STRAAT. kometenbrood.nl

Une boulangerie artisanale avec café et bar, à l’angle du musée STRAAT. kometenbrood.nl Hotel de Goudfazant. Un restaurant (comme son nom ne l’indique pas) situé dans un ancien hangar. hoteldegoudfazant.nl

Un restaurant (comme son nom ne l’indique pas) situé dans un ancien hangar. hoteldegoudfazant.nl Skate Café. Demandez aux habitants quel est leur endroit préféré et le Skate Café reviendra très souvent. skatecafe.nl

Demandez aux habitants quel est leur endroit préféré et le Skate Café reviendra très souvent. skatecafe.nl De VerbroederIJ. Un restaurant de quartier avec un jardin potager et, en été, une terrasse sur la plage. deverbroederij.nl

Un restaurant de quartier avec un jardin potager et, en été, une terrasse sur la plage. deverbroederij.nl Tula . Nouveau venu en ville, Tula est un café servant pâtisseries mexicaines et cocktails. C’est la sœur du phénomène Taco Coba. Instagram @tula.cantina

. Nouveau venu en ville, Tula est un café servant pâtisseries mexicaines et cocktails. C’est la sœur du phénomène Taco Coba. Instagram @tula.cantina Bbrood . La meilleure boulangerie du quartier. Boutique biodynamique qui forme également des boulangers en Afrique. bbrood.nl

. La meilleure boulangerie du quartier. Boutique biodynamique qui forme également des boulangers en Afrique. bbrood.nl FC Hyena. Un cinéma-boutique avec deux salles et un restaurant délicieux. fchyena.nl

SAUNA

Kuuma . Transpirer avec vue sur l’eau? C’est ici que ça se passe. kuuma.nl

. Transpirer avec vue sur l’eau? C’est ici que ça se passe. kuuma.nl Stretch & Fold Bar. Un studio de yoga et un sauna sur un toit-terrasse. stretchandfold.nl

Un studio de yoga et un sauna sur un toit-terrasse. stretchandfold.nl Café de Ceuvel. Un bar de plage entre deux péniches avec sauna. deceuvel.nl

À FAIRE

STRAAT . Un impressionnant musée de street art dans un ancien hangar à bateaux. straatmuseum.com

. Un impressionnant musée de street art dans un ancien hangar à bateaux. straatmuseum.com Eye . Le musée national du film des Pays-Bas, avec quatre salles de cinéma et un point de vue sur la rivière IJ. eyefilm.nl

. Le musée national du film des Pays-Bas, avec quatre salles de cinéma et un point de vue sur la rivière IJ. eyefilm.nl A’DAM Lookout . Point de vue au dernier étage de l’emblématique tour A’DAM. Pour les plus audacieux, il y a la balançoire «Over The Edge». adamlookout.com

. Point de vue au dernier étage de l’emblématique tour A’DAM. Pour les plus audacieux, il y a la balançoire «Over The Edge». adamlookout.com Vliegenbos. La plus ancienne forêt urbaine d’Amsterdam, avec camping.

ANNIVERSAIRE

C’est la fête. Amsterdam fête ses 750 ans et fera de 2025 une année de célébrations. Toutes les infos ici: amsterdam750.nl

SE LOGER