3 spots à (re)découvrir en Californie

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé. Cette semaine, direction la Californie, son soleil éclatant et ses paysages cinématographiques…

Yosemite sans résa

Bonne nouvelle: le fabuleux parc national du Yosemite, qui avait instauré une obligation de réservation depuis trois ans, a décidé de lever cette précaution pour l’été 2023. Aucune excuse, donc, pour passer à côté de ce bijou naturel dont les séquoias géants, les cascades et les falaises de granit figurent parmi les plus beaux sites jamais classés par l’Unesco. Notons tout de même que l’accès reste payant: 35 dollars par voiture. Une paille face à l’immensité des lieux et l’intensité des «waow» que ceux-ci provoquent…

Everybody goes to Hollywood

L’iconique «Hollywood sign» a 100 ans, et la ville de Los Angeles lui rend hommage à coups d’événements liés à l’histoire du cinéma. Pour rappel, lorsqu’il est inauguré en 1923, le panneau s’appelle HOLLYWOODLAND et il est destiné à la promotion d’un lotissement immobilier. La suite? Quatre lettres en moins, mais des milliers d’anecdotes en plus, notamment grâce aux films Le jour d’après (où il est détruit par une tornade) et Elvis (le chanteur organise une réception aux pieds du second O), mais aussi la série Les Simpsons qui rebaptisa le symbole en… Springfield.

Les dessous de Palm Springs

La cité glamour de Palm Springs accueille un tout nouveau petit bijou hôtelier: le Life House, défini par son propriétaire comme un lieu au charme rétro qui pourrait ressembler à «la maison d’un riche botaniste vivant dans le désert et qui adore recevoir ses amis de l’âge d’or hollywoodien». Repas en terrasse, cocktails au bord de la piscine et nuitée avec vue sur les montagnes: cet ancien motel, situé en face du Jardin Botanique de Moorten, s’est offert une reconversion de standing. Ovation, donc.

