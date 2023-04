6 îles des Canaries en un seul voyage: qui dit mieux?

Forêts denses, paysages lunaires, villes coloniales, dunes sahariennes, volcans fascinants… De Lanzarote à La Palma, en passant par La Gomera, un bateau de croisière propose un tour d’horizon complet de l’archipel le plus exotique et le plus éclectique d’Europe.

Une ligne élégante et racée, joliment effilée. Avec ses plus de 100 mètres de longueur et ses sept ponts, il ne manque pas de noblesse lorsqu’on le découvre, amarré dans le petit port d’Arrecife, sur l’île de Lanzarote. Le MV «La Belle des Océans» est l’un des derniers venus dans la flotte CroisiEurope. Beaucoup d’ouvertures sur l’océan, à commencer par les cabines, une harmonieuse succession de ponts en teck ou un restaurant grill installé en bordure de piscine: on a l’impression d’être dans un grand yacht, et ce sont 120 passagers maximum qui ont le privilège de monter à bord de cette embarcation «à taille humaine». Idéal, par exemple, pour arpenter les Canaries en toute sérénité et poser un regard inédit sur ces îles dont on croit tout savoir…

© france gavroy

1) Lanzarote – Mars sur Terre

Atout phare de cette croisière? Pouvoir visiter six îles de l’archipel en une seule semaine… sans refaire et défaire ses valises. Les navigations se déroulant souvent la nuit, chacun peut profiter au maximum de chaque escale. Avant de prendre la mer, c’est la beauté presque diabolique de Lanzarote qui nous appâte, avec ses contrastes saisissants entre ciel azur, maisons blanches et terres noires. Cette terre littéralement vomie par un chapelet de volcans – 300 cônes hérissent encore son paysage lunaire – est en majeure partie classée au patrimoine mondial par l’Unesco. Pour l’instant, c’est calme, mais il y a deux siècles, les dernières grandes éruptions ont duré… sept ans!

Première excursion du voyage, la visite du parc volcanique de Timanfaya, alternant cratères et phénomènes volcaniques, est un must. Une zone aux paysages extraterrestres qui emmène sur Mars, où une montagne aurait été baptisée Timanfaya. On dit que l’enfer n’est jamais loin du paradis: la cendre a priori stérile sert de lit à un improbable vignoble. Au ras du sol, comme si celui-ci avait été bombardé par une pluie de météorites, des milliers de petits cratères bien alignés grignotent les bases des volcans, abritant un ou deux pieds de vigne entourés d’un petit croissant de pierre pour les protéger du vent.

Si l’île connaît un développement touristique raisonné, c’est grâce à l’artiste César Manrique. Amoureux de son berceau, l’architecte, peintre et sculpteur a su défendre sa terre tout en lui insufflant un petit vent surréaliste. On lui doit quelques sites incontournables: les Jameos del Agua, cavités souterraines dont l’une d’elles débouche sur une grande piscine blanche ; le Mirador del Rio et sa vue imprenable sur l’île de la Graciosa ; et bien sûr sa maison, succession de pièces merveilleusement aménagées dans les immenses bulles d’air laissées par les coulées de lave. Un repaire futuriste comme on en trouve dans les histoires de James Bond. La prochaine escale est proche et ce n’est qu’au milieu de la nuit que la Belle des Océans prend la mer…

2 activités insolites à Lanzarote —El Golfo, lagune vert émeraude (sa couleur est due à la teneur en sel, plus élevée que la mer Morte!) installée dans un cratère d’explosion. —Une balade en Segway dans les sables volcaniques du sud de l’île.

Le fameux «lac vert» nommé El Golfo, incontournable de Lanzarote. © getty images

2) Fuerteventura – La saharienne

Au petit matin, La Belle des Océans accoste à Fuerteventura. A quelques brasses à peine de Lanzarote, on pénètre un tout autre monde. Le Sahara est à moins de 100 km et cela se voit: la végétation est réduite à sa plus simple expression. La plus ancienne et la plus érodée des Canaries a peu changé depuis sa colonisation à l’aube du XVe siècle. Sur sa côte orientale, le chergui, un vent du désert, vient déposer un sable fin et blanc, façonnant des dunes et des plages interminables. On peut parfois marcher des dizaines de mètres sans perdre pied dans de véritables lagons turquoise, comme aux Caraïbes.

Le centre de l’île reste assez rural mais le village de Betancuria, l’ancienne capitale, avec ses quelques maisons blanches blotties autour d’une église, est à ne surtout pas manquer. Il surgit comme une oasis de verdure au milieu de nulle part. Les lieux recèlent aussi la plus ancienne fabrique de transformation d’aloe vera et ses maigres pâtures sont parcourues par les troupeaux d’une chèvre endémique.

Une chose est sûre, quand on recueille les sentiments des passagers, Fuerteventura ne laisse personne indifférent: on l’aime à fond ou pas du tout. Les discussions se font à bord, autour d’un cocktail qui apaise la fatigue après la journée de visite. Nous errons ensuite sur le navire, tranquillement, avant de gagner le restaurant pour un dîner bistronomique de haut vol.

2 activités insolites à Fuerteventura —Un dîner romantique au Lagomar, à Nazaret. Le domaine, œuvre de César Manrique, a appartenu à Omar Sharif et abrite aussi des hébergements et un musée. —Fuerteventura est un spot réputé pour les véliplanchistes et les kitesurfeurs grâce au vent d’est.

Les plantations d’aloe vera de Fuerteventura. © france gavroy

3) Grande Canarie – Le continent miniature

Après une nuit en mer, le navire fait escale à Las Palmas, la plus grande ville de l’archipel. L’occasion de découvrir à l’aube le quartier colonial de Vegueta et la Casa de… Colon, qui aurait fait une halte ici avant de poursuivre vers le Nouveau Monde. Avec ses plafonds sculptés, ses cours et ses balcons en bois, le lieu reste un témoin clé des premiers pas de la colonisation.

Terre ronde et plissée, Grande Canarie est un continent miniature tant elle recèle de climats et de paysages différents. Le cœur de l’île, montagneux, est spectaculaire. Au sud-ouest, en revanche, s’étend une forêt de pins canariens qui rend cette région unique au monde. Comme dans tout l’archipel, les alizés soufflent presque en permanence du nord-est, amenant des flots de brume. Contraste total, donc, sur le versant septentrional de l’île, couvert de champs de tomates, d’agrumes, de bananes et de canne à sucre destinée aux fabriques de «ron», le fameux rhum doré des Canaries. Mais aussi de jardins exotiques, tels ceux de la marquise d’Arucas à Teror, d’une exubérante beauté.

2 activités insolites à Grande Canarie —Molino de Agua, petite oasis idéale pour casser la croûte au milieu des palmiers, mais aussi pour loger une nuit… ou plus. elmolinodeagua.com —La route qui longe la côte ouest se faufile hardiment à flanc de falaise, 200 mètres à pic au-dessus de la mer. Un itinéraire magique.

La jolie cathédrale de Santa Ana, à Grande Canarie. © austin langlois @unsplash

4) La Palma – L’île chevelue

Tout à l’ouest de l’archipel, orientée face aux vents océaniques dominants, La Palma est la plus arrosée des Canaries. Autant dire un festival de verdure. Lors de notre arrivée, ce matin-là, dans le port de Santa Cruz, le ciel est bas et une véritable mer de nuages couvre les sommets. La route qui mène au centre et vers le sud-ouest passe à travers la montagne et le célèbre «tunnel du temps». Une fois franchi, le ciel vire comme par miracle au bleu, les nuages stagnent en une immense vague sur les sommets.

En arrivant vers El Paso, on découvre le nouveau cône volcanique, le plus jeune de la planète, sorti de terre il y a quelques mois. Plus de 2 000 personnes ont malheureusement perdu leur maison lors de cette éruption, parfois sous 40 mètres de lave! La Palma est une île tranquille, peu touristique, où les habitants prennent encore le temps de vivre et font volontiers un brin de causette. Une terre très nature, couverte de forêts de pins et de laurisylve et sillonnée de sentiers de randonnée. Surnommée «La Isla Bonita» (l’île jolie), elle a fort logiquement été déclarée réserve de biosphère par l’Unesco. Sur son sommet, le second plus grand observatoire de la planète permet de profiter de la pureté de nuits souvent merveilleusement étoilées.

2 activités insolites à La Palma —Admirer les étoiles à l’observatoire de Roque de los Muchachos, l’un des meilleurs sites de la planète. —Installé dans une grotte, s’asseoir autour d’une table en lave pour savourer des grillades. Chez Bodegon Tamanca, par exemple?

L’observatoire de Roque de los Muchachos, à La Palma. © getty images

5) La Gomera – L’île bohème

En raison de la météo, le commandant décide d’aborder La Gomera depuis un autre port, plus abrité. Du large, l’île apparaît comme une forteresse toute ronde. Son sommet central, perdu dans les brumes et coiffé de forêt laurifère, projette des vallées ravinées abritant plusieurs étages de végétation. Au matin, l’excursion nous emmène à travers Valle Gran Rey et ses paysages grandioses semés de petits villages blancs. Les milliers de palmiers servent à fabriquer l’une des spécialités de l’endroit: le miel de palme.

Mais c’est sur le toit de l’île que le décor atteint son apogée: le parc national de Garajonay, qui couvre 10% de la surface de l’île et abrite 400 espèces végétales, est une véritable jungle débarquée du fond des âges. Une forêt qui, dit-on ici, trait les nuages, ou plutôt la brume qui afflue et reflue. Randonner ici, c’est une immersion dans un monde étrange, aux arbres couverts de mousses et de lichens. Autre aspect insolite des lieux: le «silbo», étrange langage sifflé hérité du peuple autochtone, les guanches. Il a failli disparaître mais aujourd’hui, il est au programme des écoles.

Après un délicieux lunch au soleil pris sur le pont, La Belle des Océans met le cap en début d’après-midi vers la dernière escale. Baignade au-dessus de la mer, massage au spa ou cocktail au bar extérieur… Chaque passager agence cette douce parenthèse comme il l’entend. Ce soir-là, le dîner de gala régale d’un dîner ultraraffiné…

2 activités insolites à La Gomera — Se perdre dans les charmantes ruelles de San Sebastian et visiter la casa de Colon (oui, encore une) où l’explorateur se ravitailla avant de voguer vers l’Amérique. — Partir en mer observer les baleines et les dauphins… Classique mais toujours efficace!

La superbe cité de San Sebastian, à La Gomera. © Getty images

6) Tenerife – Le volcan gratte-ciel

Au petit matin, le port de Santa Cruz est enveloppé dans les brumes. Comme le souligne la guide, sans relief, Tenerife serait désertique. Et du relief, elle en a, la plus étendue des Canaries. Rien de moins que le plus haut sommet d’Espagne, le Pico del Teide, un stratovolcan à deux cratères qui culmine à 3 718 mètres. Souvent enneigé, il abrite 14 plantes endémiques, un millier de sites archéologiques guanches et près de 80% des types de formations volcaniques mondiales. Au pied du géant, les plus célèbres d’entre elles sont des colonnes de lave tordue pointant vers le ciel. Ces «roques de Garcia» bordent les plaines couvertes de lave du Llano de Ucanca. Ici se termine une fascinante semaine de navigation. Six îles et six univers en un seul voyage, qui dit mieux?

2 activités insolites à Tenerife —Découvrir les pyramides de Güimar, étrangement semblables à celles des Mayas. —Dans le parc d’Anaga, tester le Sendero de los Sentidos (sentier des sens) pour écouter, respirer et toucher au plus près la nature.

Le Teide, stratovolcan qui est l’emblême de Tenerife. © Getty images

—Se renseigner: Toutes les infos sont sur croisieurope.com —Y aller: CroisiEurope propose cette croisière de novembre à avril. Pension complète incluant repas concoctés par un chef, boissons à volonté (y compris alcoolisées), assurance assistance et animations (conférences, soirées à thème). Possibilité de forfait excursions. —Période idéale: L'hiver est parfait pour visiter l'archipel qui jouit, dit-on, du meilleur climat du monde. A noter: pour ceux qui rêvent d'un soleil encore plus intense, CroisiEurope propose aussi des itinéraires d'hiver en mer Rouge (Egypte/Jordanie).

