7 choses fantastiques à (re)faire à Durbuy et alentour

Durbuy et sa jolie région sont idéales pour une échappée au vert. Voici quelques idées de balades et choses à voir et à faire en famille, en amoureux ou entre amis dans ce beau coin de l’Ardenne belge. Suivez le guide!

1. Flâner (et manger) à Durbuy

La plus petite ville du monde (oui oui!) offre à ses visiteurs un dépaysement garanti. On aime arpenter ses petites ruelles pavées à n’importe quelle saison, même si – mais c’est subjectif – on avoue ne la trouver jamais aussi charmante qu’à l’automne. Perdez-vous dans ses rues donc (vous n’irez pas bien loin, Durbuy est une ville, certes, mais reste la plus petite du monde…), flânez dans les galeries d’art, les petites boutiques d’antiquité et d’objets divers, trinquez au Tortuga bar, un vrai bar de pirates qui fait le bonheur des enfants (à regarder, parce qu’à l’intérieur on y boit du rhum…) ou dégustez une bonne bière locale (Marckloff, Durbuy Z ou Durboyse). Enfin, filez jusqu’à la Falize, la fameuse roche aussi appelée anticlinal ou rocher d’Homalius, point culminant de Durbuy qui vous permettra d’admirer les couches géologiques de cette roche calcaire. On en aurait presque le vertige vu d’en bas!

A la recherche d’une très bonne table gastronomique? Réservez une table chez Manon Schenck, élue Lady Chef 2023 par le Michelin dans son restaurant étoilé La Table de Manon.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Aux beaux jours (ou pas, quand il fait froid et moche ça marche aussi…), offrez-vous une glace chez Marilia, un glacier artisanal qui propose des parfums originaux, dont des créations de saison. Coup de cœur garanti pour la glace aux noisettes!

2. Découvrir le Parc des topiaires

Toujours à Durbuy, non loin du rocher d’Homalius (lire plus haut), rendez-vous au Parc des topiaires. « Le plus grand parc de topiaires dans la plus petite ville du monde », comme aime à le rappeler le site web du parc. Découvrez l’art topiaire, la taille architecturale des arbustes, dans ce joli jardin. Bon à savoir, vous pouvez combiner votre balade au parc avec des visites dans les environs: le château de Petite Somme (qui abrite la communauté « hindouiste » de Radhadesh), le Durbuy Art Museum, le mini golf de 18 trous accolé au parc… Activités ludiques et ateliers sont aussi prévus au programme, pour découvrir cet art méconnu en s’amusant.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

3. Se perdre dans le labyrinthe de Barvaux-Durbuy

Voilà une activité idéale à faire aux beaux jours, en famille ou entre amis. Un vrai labyrinthe dans un champ de maïs qui offre une expérience unique ponctuée par des spectacles avec des comédiens déjantés. Chaque année, un nouveau thème est proposé pour motiver les visiteurs à retrouver leur chemin… ou ce qui s’y cache. Attention, le labyrinthe de Durbuy est généralement ouvert entre juillet et octobre. A faire cet été donc!



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

4. Passer la journée au domaine des grottes de Han et aux grottes de Hotton

Vous ne pouvez pas séjourner dans la région de Durbuy sans une petite virée grottes. On ne présente évidemment plus celles de Han, qui permettent de combiner moment spéléologie et visite du vaste de domaine de Han avec son magnifique parc animalier où vous pourrez rencontrer des animaux qu’on ne voit finalement jamais in real life ou si peu (chouettes, sangliers, loups…). Si vous souhaitez tout voir, le parc et les grottes, prévoyez une une journée. On ne peut que vous conseiller de découvrir le parc à pieds et de redescendre en safari-car le soir, quand la lumière décline sur la vaste prairie avec les animaux qui l’occupent, ambiance Blanche-Neige garantie. Mais des visites en safari-car sont aussi possibles (comptez alors 1h30-2h).

A noter: vous pouvez vous essayer au glamping (ou « glamour camping ») au Cocoon village ou dans une tree tent, si passer la nuit dans un arbre perché avec vue sur tout le parc vous tente. Magique…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Vous en voulez encore? Direction Hotton où vous vous enfoncerez plusieurs dizaines de mètres sous terre jusqu’à un véritable canyon de 30 mètres, avec des concrétions de toutes les formes et toutes les teintes. Vous ressortirez de là en sachant tout tout tout sur la Calestienne, une bande calcaire étroite allant de la région liégeoise à Chimay.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

5. Partir à l’Adventure Valley

Nous avons testé l’Adventure Valley à Halloween, lorsque la Forêt Mystérieuse faisait se croiser les créatures les plus effrayantes et les fans d’accro-branche (pensez-y l’automne prochain, ça vaut le détour, même pour les moins peureux…), mais l’Adventure Valley vous accueille toute l’année en extérieur ou en intérieur, pour les aventures les plus folles. Accrobranche, patinoire, toboggan « tubbing slide », tyrolienne géante (la plus grande du Bénélux!)… De quoi faire monter l’adrénaline chez les petits et les grands. Pendant les fêtes, la Winter Valley offre aussi un village de Noël, pour souffler entre deux grandes aventures. Féérique!



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

6. Faire un bond dans le temps sur le site mégalithique de Wéris

Dans le village de Wéris, une section de Durbuy, se trouvent menhirs et dolmens à faire pâlir Obélix. Commencez votre balade par une visite à la Maison des Mégalithes. Ne vous attendez pas à un grand musée: c’est tout petit, et c’est très bien. Un court film et des installations permettent d’en apprendre sur la vie au néolithique, et d’en savoir un peu plus sur ces mystérieux monuments que sont les mégalithes, notamment sur les coutumes funéraires qui y sont liées.

Poursuivez avec une balade à travers champs qui vous mènera au fameux et énigmatique dolmen puis sur la route des menhirs. Nous vous conseillons de faire la grande boucle, la balade est agréable et admirer ces monuments de pierre érigés à travers les plaines vaut le détour.

Si vous avez le temps, avant ou après la balade, accordez-vous une petite pause pour goûter la Dolménius, une bière artisanale ambrée évidemment locale.

7. S’échapper à La Roche-en-Ardenne

A 35 minutes de Durbuy en voiture, au bord de l’Ourthe, se trouve la charmante petite ville de La Roche-en-Ardenne. La cité a l’air de sortir tout droit d’un conte de fée avec son impressionnant château féodal qui la surplombe, duquel une vue imprenable à 360° sur la ville s’offre à vous. De là-haut, vous verrez (si vous ne vous en étiez pas rendus compte en voiture, ce dont on doute…) que la petite ville est entourée de verdure: de multiples balades et randonnées dans le secteur s’offrent bien sûr à vous. Ainsi du Parc à Gibier qui propose un beau parcours boisé accueillant cerfs, sangliers, chèvres… et même un daim!

Arrêtez-vous pour déguster les délices locaux sucrés ou salés (les fameuses salaisons!), et profitez-en pour visiter le Musée de la Bataille des Ardennes, dont les installations montreront toute la passion du fondateur du musée, Michel Bouillon, et de son fils, pour ces opérations militaires menées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Encore un joli (petit mais pas tant que ça!) musée pittoresque et authentique comme on les aime, qui permet d’en apprendre toujours plus sur la région.

Lire aussi:

Cinq endroits magnifiques à (re)découvir dans l’Ardenne belge

En images: Durbuy, la plus petite ville du monde

Wallonie insolite: 11 lieux pas comme les autres et ce qu’il faut en savoir

Et encore plus d’articles dans notre dossier Ardennes