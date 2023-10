Cinq endroits magnifiques à (re)découvir dans l’Ardenne belge

La plus petite ville du monde, un château médiéval qui domine une vallée, un réserve naturelle unique… Voici les cinq plus beaux endroits de l’Ardenne belge.

Les dédales de Durbuy

Plus petite ville du monde, Durbuy constitue le passage obligé pour tous ceux qui souhaitent découvrir le coeur de l’Ardenne belge. Si la ville peut se traverser en 5 minutes à peine, elle n’en demeure pas moins riche en curiosités et activités en tout genre. Une balade en son centre vous permettra de ressentir l’ambiance médiévale qui a pu régner à Durbuy mais aussi d’admirer le charme de ses pavés et ruelles étroites.

Durbuy © Ardennes-Etape

Les enfants adorent déambuler dans le célèbre Labyrinthe de Durbuy durant la période estivale. Les murs de maïs laissent apparaitre des personnages féériques qui entrainent les visiteurs dans les méandres du dédale. Durbuy allie romantisme et dynamisme. A ne pas manquer…

Le folklore malmédien

Internationalement reconnue pour son folklore, l’agenda des évènements de la ville de Malmedy ne désemplit pas! Omelette géante (10 000 oeufs), carnaval (le Cwarmê), marché aux fleurs, marché de Noël,… La ville ne dort jamais !

Malmedy© Ardennes-Etape

La tradition passe également par les produits du terroir qui sont chers aux yeux des Malmédiens : « bière de Bellevaux », fromage locaux, « baisers de Malmedy », saucisson d’Ardenne, … impossible de ne pas y gouter !

La brasserie de Bellevaux est le lieu idéal pour découvrir la fabrication de la bière locale. Elle se visite toute l’année mais il est particulièrement agréable d’y faire un tour en été. Les plateaux dégustation accompagnés de salaisons peuvent alors se déguster en terrasse. Un must.

L’histoire de Bastogne

Bastogne est l’une des villes belges les plus importantes en ce qui concerne le tourisme de mémoire. La ville a été le théâtre d’un moment clé de la Seconde Guerre Mondiale : la Bataille des Ardennes. Cela saute aux yeux dès le moment où l’on gare sa voiture sur la place Anthony McAuliffe : un tank américain y trône. Plusieurs musées détaillent ce passé sombre.

Bastogne © Ardennes-Etape

Depuis peu, le Bastogne War Museum propose une expérience interactive unique : Génération 45. Suivez le parcours d’un vétéran américain et d’un vétéran allemand après la guerre. L’histoire personnelle de ces deux hommes vous plonge dans l’Histoire de l’Europe de 1945 à 1989.

La Roche-en-Ardenne et son château

© Ardennes-Etape

Surnommée le joyau des Ardennes par certains, on ne tarit pas d’éloges sur cette destination prisée des vacanciers. C’est vrai qu’avec son château féodal, ses restaurants, ses points de vue panoramiques, ses produits du terroir et ses charmantes ruelles,… elle a tout d’une grande.

Le château à lui seul vaut le détour. Il domine la vallée de l’Ourthe avec panache. Construit entre le XIe, XIIe et XIIIe siècle, ses tours, meurtrières et oubliettes restituent une ambiance médiévale authentique. Lors des beaux jours, des spectacles de rapaces y sont organisés ainsi qu’un week-end médiéval chaque premier week-end du mois d’août.

Le plateau des Hautes-Fagnes

© Ardennes-Etape

Unique en Belgique, la réserve naturelle des Hautes Fagnes offre un spectacle enchanteur à ses visiteurs : tourbières à perte de vue, chemins de caillebotis, forêts, landes,… Le Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel constitue le passage obligé pour tout visiteur. Enfants et parents doivent s’emparer d’une carte afin de ne pas se perdre dans ces 4500 hectares à l’état sauvage. Un écosystème fabuleux à découvrir en famille.

